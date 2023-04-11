Bir masaj salonunda çalışırken tanıştığı erkek arkadaşı yüzünden swinger( eş değiştirme) partilerine katılan genç kız bu yüzden il il dolaştığını söyledi.Emniyetin yaptığı operasyonda göz altına alındıktan sonra serbest kalan genç kız bu partilere katılanların internet üzerinde birebirini bulduklarını ve eş değiştirme partilerine katılan çok fazla insan olduğunu söyledi.Esra EZMECİ den Yardım isteyen genç Kızını aynı zamanda da sevgilimin beni başkalarıyla izlerken mutlu olması beni de mutlu ediyor demesi şaşkınlık yarattı.

Kendisine bu şekilde çok müracatın olduğunu söyleyen EZMECİ, programında farklı sorunları olan insanları konuk ala ak çözüm öneriler sunacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

