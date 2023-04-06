Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Kişiler oruç tutarken manevi olarak kendilerini iyi hissederler. Bu süreçte tedavilerini aksatmamaları çok önemlidir.” dedi. Şen, hastaların oruç tutmak için doktorlarına danışmalarını ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavilerinin yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, Ramazan ayında oruç tutan psikiyatri hastalarına tavsiyelerde bulundu.

Oruç kendilik algısını artırmada destek sağlıyor

Ramazan ayının inananlar için manevi anlamda çok iyi hissedilen bir ay olduğunu belirten Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Ramazan ayında kişiler dini açıdan sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kendilerini çok daha iyi hissedeceklerdir.” dedi. İnanan kişiler için oruç tutmanın manevi anlamda çok destekleyici yanları olduğunu kaydeden Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Oruç tutan insan ruhsal olarak kendisini daha iyi hisseder. Yapamadığı ve kendini işe yaramaz hissettiği durumlarda oruç tutmak kendilik algısını artırmak yönünde destekleyici faydalar sağlar.” dedi.

Tedavinin aksatılmaması önemli

Tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi psikiyatri hastalıklarıında da tedavinin aksatılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Kendilerini manevi anlamda iyi hissederken ilaçlarını aksatmamaları ve ilaçlarını kullanırken dikkat etmeleri gereken noktaları aksatmamaları da çok önemlidir. Hastaların oruç tutmak için doktorlarına danışmalarını ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda ilaçlarını iftar ve sahur saatlerine göre ayarlamalarını öneriyoruz.” dedi.

Mutlaka doktora danışılmalıdır

Dr. Firdevs Seyfe Şen, depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalıklarda kişilere kendilerini gözden geçirmelerini ve hekimleriyle konuştuktan sonra oruç tutup tutmamaya karar vermelerini önerdiklerini söyledi. Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Genellikle kullandıkları ilaçların bazen yan etkileri nedeniyle ağız kuruluğu gibi oruç tutmak gerçekten çok güçleşebiliyor ve bu durumda hastalar ne yazık ki tedaviyi aksatıp tedavi uyumunu bozabiliyorlar. Hekime sorulmadan ilaçlar bırakılmamalı ve tedavi aksatılmamalıdır. Bazı hastalıklarda tedaviyi yarıda bırakmak, tedavi uyumunu bozmak ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.” uyarısında bulundu.

Paylaşmak da iyi hissettirir

Ramazan ayında sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayan kişilerin kendilerini kötü hissetmemeleri gerektiğini kaydeden Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Oruç tutamayan hastalar Ramazan’da diğer ibadetlerini yerine getirebilirler. Ramazan ayı sadece oruç tutarak nefsimizi kontrol altında tutmayı hedeflemek değil, aynı zamanda dini açıdan paylaşımlarla kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan ve bu konuda bizi destekleyen bir aydır. Bu özel ayda inananlar zekat ve fitrelerini vererek diğer insanlara yardımcı olarak manevi açıdan kendilerini çok daha iyi hissederler.”dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ