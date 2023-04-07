2022 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki tek eksik parçayı da tamamlayan Lionel Messi adını tarihe altın harflerle yazdırdı. En büyük rakibi Cristiano Ronaldo da kırdığı rekorlar, kazandığı kupalar ve rakamlarıyla yüzyıllar sonra hatırlanacak dünyanın en iyi futbolcuları listesinde yer alacak.

Zirvede Mbappe var

Artık Messi 35, Ronaldo da 37 yaşında... Onların yerlerini Kylian Mbappe ile Erling Haaland alacak gibi duruyor. Şu anda Mbappe 180 milyon Euro'luk piyasasıyla dünyanın en değerli futbolcusu. Fransız yıldızı da 170 milyon Euro'yla Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland takip ediyor.

En çok o kazanıyor

Hâl böyle olunca da Mbappe ile Haaland en çok kazanan oyuncular arsında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ligue 1'in en çok kazanan futbolcuları açıklanmıştı. İlk 10 sırada PSG'li yıldızlar yer alırken zirvede de aylık 6 milyon Euro'luk maaşıyla Kylian Mbappe vardı. 24 yaşındaki yıldızı 3 milyon 675 bin Euro'yla Neymar ve 3 milyon 375 bin Euro'yla Lionel Messi takip ediyor.

Real Madrid'den teklif...

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen 1 Dünya Kupası başta olmak üzere 17 kupa kazanan, 3 kez Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Mbappe sezon başında Real Madrid'den çok ciddi bir teklif almıştı. Gidip, gitemeyeceği merak konusu olan yıldız takımda kalsa da hedefleri doğrultusunda bir gün Fransız devinden ayrılma ihtimalinin kuvvetli olduğu biliniyor.

'Kylian Saint-Germain...'

Sezon sonuna yaklaşılırken ve yeniden transfer dedikodularının günyüzüne çıktığı bu günlerde başarılı oyuncu flaş bir çıkış yaptı. Genç yıldız, "PSG bana sormadan kombine bilet satışında fotoğraflarımı ve videolarımı kullanmış. Bu konuda benim iznimi almadılar. Paris Saint-Germain büyük kulüp ama Kylian Saint-Germain değil" ifadeleriyle imaj haklarına saygı duyulmadığını belirtti.

34 maç, 31 gol, 8 asist

Mbappe'nin bu çıkışı kulüple ilişkisinde sorun yaratabileceği şeklinde yorumlandı. Fransız süperstar bu sezon 34 maça çıkarken 31 kez rakip fileleri sarsıp, 8 de asist yaptı.