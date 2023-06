PS5 Pro’ya Rakip Xbox Tanıtılacak mı? Resmi Açıklama Geldi PlayStation 5 Pro ile ilgili söylentilerin arttığı şu dönemde, Xbox tarafından daha güçlü bir konsol modeli hakkında resmi bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar:



Xbox CEO'sundan Yeni Konsol Açıklaması

Xbox Game Studios CEO’su Phil Spencer, daha güçlü bir Xbox modeli üzerine çalışılıp çalışılmadığına dair net bir açıklama yaptı. PS5 Pro hakkındaki söylentiler ve Xbox Series X'in performansı arasında yaşanan tartışmaların ardından, herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi: Microsoft, Series X’ten daha güçlü bir konsol çıkaracak mı?

“Xbox Series X’ten Güçlü Bir Konsola İhtiyacımız Yok”

Spencer, Microsoft'un mevcut durumda yeni bir konsol ihtiyacı duymadığını ifade etti. PlayStation ile karşılaştırıldığında, yeni nesil konsol alanında iki sürüme (Series X ve S) sahip olan Microsoft, Series X'in performansından memnun olduğunu belirtti.

2020'nin sonlarında piyasaya sürülen Xbox Series X ve S, piyasada üçüncü yıllarını yakalamak üzere. Buna karşılık, Xbox One serisi, üç buçuk yıl içinde güncelleme alarak One X'i piyasaya sürdü. One X, Series X'in en önemli özelliklerinden biri olan 4K çözünürlüğe sahipti.

Xbox Games Showcase ve Yeni Konsol

Microsoft, yakın zamanda Xbox Games Showcase'de yeni bir konsol duyurdu, ancak bu duyuru, beklentilerin dışındaydı. 1TB depolama alanına sahip karbon siyahı Xbox Series S, çok yakında oyuncularla buluşacak. Bu yeni konsol, 512 GB'lık depolamayı ikiye katlıyor ve 349 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Xbox Series X’in Özellikleri ve Performansı

Xbox Series X, konsol dünyasının en güçlü oyuncularından biri. PS5’in 3,5 GHz’lik işlemcisine kıyasla 3,8 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli AMD işlemciden gücünü alıyor. Scarlett isimli AMD RDNA 2 GPU'suna yer veren konsol, GB VRAM ile 24,29 TFLOP performans sunuyor.

Ancak, Series X'in 4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynatma konusunda bazı eksiklikleri bulunuyor. Örneğin, Redfall ve Starfield oyunlarının 30 FPS'de kilitli olacağı açıklandı. Yakın zamanda yeni bir konsolun gelmeyeceğini düşünürsek, Series X üzerindeki bu eksikliklerin iyileştirilmesi mümkün olabilir.