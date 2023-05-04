Teknolojik gelişmeler sağlık ve özellikle tüp bebek alanındaki tedaviyi de olumlu yönde etkiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre rahimlerinin ilaçlara cevap vermemesi nedeniyle tüp bebek tedavilerinden sonuç alamayan kadınlarda PRP tedavisinin olumlu bir fayda sağlayabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “PRP uygulamasındaki amaç; infertilite sorunu yaşayan, yumurtası olmayan ya da çok az yumurtası kalmış, erken menopoz ve erken over yetmezliği teşhisi konmuş hastaların yumurtalıklarında doku onarımı sağlayıp; kaliteli yumurtaların izlenmesi sonrasında tüp bebek tedavi yöntemiyle çocuk sahibi olmalarını sağlamak. Hiç yumurtası olmayan ya da erken menopoz sorunu yaşayan, annelik şansını kaçırdığını düşünen kadınların çocuk sahibi olmaları için PRP alternatif bir yöntem olarak uygulanabilir” açıklamasında bulundu.

PRP’nin kişinin kendi kanından özel bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra elde edilmesine rağmen kandakinden 10 kat daha fazla büyüme faktörü içerdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Büyüme faktörleri doğal iyileşme sürecini hızlandırdığı gibi uygulanan dokuda yenileme sağladığı düşünülüyor” dedi.

PRP tedavisi olgunlaşmış yumurtaların gelişmesini sağlıyor

Erken yumurtalık yetmezliğinin 40 yaşından önce yumurtalıkların normal işlevlerini kaybettiği bir durum olduğunu ve bu durumun üreme kaybıyla birlikte görüldüğünü ifade eden Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Klinik çalışmalarda, büyüme faktörü enjeksiyonu sonucunda yumurtalıkta bulunan kök hücrelerin uyarılmasıyla olgun yumurtaların geliştiği gösterilmiştir. Son yapılan çalışmalarda PRP tedavisinin yumurtalık rezervi çok düşük kadınlarda uygulandığında tedaviden 2-3 ay sonra yumurtalıklarının gençleştiği ve yeni yumurta gelişiminin tetiklendiği tahmin ediliyor” diye konuştu.

Tüp bebek yönteminde başarıyı sağlamak için önemli faktörlerden birinin de rahim olduğunun altını çizen Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Rahmin istenilen seviyeye kadar gelişmediği vakalarda elde edilen embriyolar çok iyi de olsa gebelik elde edilemiyor” dedi.

PRP işlem sonrasında hasta birkaç saate taburcu ediliyor

PRP uygulamasından ortalama 8-12 hafta sonra tüp bebek tedavisinin uygulanabildiğinin altını çizen Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Eğer hasta tüp bebek tedavisi görüyorsa PRP uygulamasının fayda sağlaması adına tüp bebek tedavilerinden en az 8 hafta önce uygulanması öngörülür. Eğer hastaya PRP uygulaması yapılacaksa tüp bebek tedavisi esnasında rahim hazırlığı yapılırken 2 seans şeklinde uygulanır” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda PRP tedavi sürecinin aşamalarına da değinen Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “İşlem gününde hastadan damar yolu ile kan alınır. Ayrıştırma cihazıyla kan ayrıştırılır ve trombositten zengin plazma elde edilir. Genel anestezi altında ultrason eşliğinde vajinal yoldan yumurtalık dokusuna enjekte edilir. Birkaç saatlik müşahede sonrası hasta taburcu edilir” dedi.