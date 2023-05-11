Kardeşlerim, protestolar bir toplumun idaresini beğenmemesi veya bir ihtiyaç maddesinin aşırı zamlar sebebiyle  alım gücünün olmamasına  dayalı haklı seslenişlerdir. Tabi bunların haricinde başka nedenleri de yok değildir

Şimdi bir göz atalım ( yazdıklarıma, Atatürk solcuları, bilmeyerek dahil olduklarından sorumlu değildir. )

Bu hak ve direniş hareketi , bazı terör yanlıları veya teröristler tarafından istismar edilerek,  bu hak’tan devlet veya iktidar tarafından haklı şekilde mahrum ediliyor..

Bunlara sebebiyet veren, her zaman olduğu gibi  SOLCULAR'DIR.....

Ondan sonra da sızlanıyor veya şikayet ediyorlar ki, özgürlük yok. Be insaf,  bu özgürlüklerin yollarını kapatan sizlersiniz..

Yok öyle bir dünya ; Yak , yık , talan et devlet düşmanlarını da yardımcı kuvvet olarak (zaten onlar tetikte her an bir kıvılcım bekliyorlar ) al ,  ondan sonra da devletimizi veya iktidarı  suçla..

İşte bu yüzden protestoların, provokatör SOLCULARDIR... Zamların protesto  ile  geri alınmamasının suçluları solculardır.. İdarecilerin kötü yönetmesinin sorumluları solculardır.. 

Kim istemez refah yaşamı.. 

Neden olmasın  ; VATAN, BAYRAK , TÜRK DEVLETİ  olarak  hak arayışını toplumsal olarak hep beraber yapsaydık , modern ülkeler de olduğu gibi...Belli ki  VATAN HAİNLERİ ile beraber yol yürünmesi artık  kanınıza kadar girmiş  gözüküyor...

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BİRAZDA POLİTİKA...

Seçime gidiliyor ; sizlerden Türk halkı  bunu  beklerdi :

Hayır kardeşim, benim iktidarım veya iktidar olmam  tehlikede, gayem  ülkemi düşünmektir , yoksa ben  iktidar olmuşum ne  önemi var. Ben şahsi  görüşümü ve idealimi bir kenara  bırakır , halkımın isteğine bakarım. Halk  varsa ben varım.

Kimler bunlara akıl veriyor bilmiyorum  ama  egolarına teslim  oldukları gözlemleniyor ...

Siyasetçi kardeşim, ağabeyim,  siyasetle din beraber yürümez, teröristler ve sevenleri ile yol alınamaz.. 

Örnek : 

Diyanet’te de bir tane sözde imam  var, videolu çekim yapıp servis ettiriyor. Makina gibi saydırıp duruyor.  Bir bakıyorsun savcı, bir hakim, bir kral  oluyor.... Şimdi bu adam  imam vazifesini  ifa ediyor mu ? Bence kesinlikle hayır. Gösterişli  kendini bilmez bir görevli olduğu malum. Ne oluyor işte böyle madara oluyor..

İmam, imamlığını yapacak, siyasetçi de siyasetini yapacak.

Bak kardeşim ;

Türk milleti Atatürk'ün vermiş olduğu hür, demokrat, çağdaşlığından ödün vermez. Kaç yüz yıl sonra Türklüğün bahtiyarlığı,  mutluluğunu yaşıyor, senin düşüncelerin ve ideallerin hiç bir önemi yoktur.

Türk milletine  yaraşır hizmetler yapınız ki, aşağıdaki  Atatürk'e uyarlanan destanlar gibi sizlere de yazılabilsin.

                       NİÇİN?

 Bu halkın başında bir kahraman var , 

 Şan onundur ama millete yarar.

 Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar

 Dostlardan da varmış tiksinen , niçin ?

 Arttıkça bu dâhi Türk'ün şöhreti 

 Dağılan milletin arttı vahdeti

 Sulhta da faydalı böyle kuvveti

 Yıpratmak daha harp bitmeden niçin ?

 Toplandı Lozan 'da dostlar , düşmanlar

 Lloyd George saçıyor yine bühtanlar

 Lâzımken müttehit olmak bu anlar

 Ayrılan varmış sürüden niçin ?

 Millet fedaidir kahramanına 

 Kim taş atabilir onun şanına ?

 Dil uzatma sakın Türk aslanına !

 Anlatayım sana bilmezsen niçin....

 O milli dehanın tam Kemal'idir

 Türk'ün hem celâli , hem cemalidir

 Mefküre görünmez , o timsalidir

 Mefküreye çattın , söyle sen niçin ?

 Uyanık bulunun ey Türk gençleri !

 İrtica sevemez bu hür rehberi

 Susturun mantıkla , kin güdenleri

 Borcumuz savaşmak ebeden , niçin...

Ziya GÖKALP

Sevgi ve Saygılarımla