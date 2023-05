Kardeşlerim, protestolar bir toplumun idaresini beğenmemesi veya bir ihtiyaç maddesinin aşırı zamlar sebebiyle alım gücünün olmamasına dayalı haklı seslenişlerdir. Tabi bunların haricinde başka nedenleri de yok değildir

Şimdi bir göz atalım ( yazdıklarıma, Atatürk solcuları, bilmeyerek dahil olduklarından sorumlu değildir. )

Bu hak ve direniş hareketi , bazı terör yanlıları veya teröristler tarafından istismar edilerek, bu hak’tan devlet veya iktidar tarafından haklı şekilde mahrum ediliyor..

Bunlara sebebiyet veren, her zaman olduğu gibi SOLCULAR'DIR.....

Ondan sonra da sızlanıyor veya şikayet ediyorlar ki, özgürlük yok. Be insaf, bu özgürlüklerin yollarını kapatan sizlersiniz..

Yok öyle bir dünya ; Yak , yık , talan et devlet düşmanlarını da yardımcı kuvvet olarak (zaten onlar tetikte her an bir kıvılcım bekliyorlar ) al , ondan sonra da devletimizi veya iktidarı suçla..

İşte bu yüzden protestoların, provokatör SOLCULARDIR... Zamların protesto ile geri alınmamasının suçluları solculardır.. İdarecilerin kötü yönetmesinin sorumluları solculardır..

Kim istemez refah yaşamı..

Neden olmasın ; VATAN, BAYRAK , TÜRK DEVLETİ olarak hak arayışını toplumsal olarak hep beraber yapsaydık , modern ülkeler de olduğu gibi...Belli ki VATAN HAİNLERİ ile beraber yol yürünmesi artık kanınıza kadar girmiş gözüküyor...

*

BİRAZDA POLİTİKA...

Seçime gidiliyor ; sizlerden Türk halkı bunu beklerdi :

Hayır kardeşim, benim iktidarım veya iktidar olmam tehlikede, gayem ülkemi düşünmektir , yoksa ben iktidar olmuşum ne önemi var. Ben şahsi görüşümü ve idealimi bir kenara bırakır , halkımın isteğine bakarım. Halk varsa ben varım.

Kimler bunlara akıl veriyor bilmiyorum ama egolarına teslim oldukları gözlemleniyor ...

Siyasetçi kardeşim, ağabeyim, siyasetle din beraber yürümez, teröristler ve sevenleri ile yol alınamaz..

Örnek :

Diyanet’te de bir tane sözde imam var, videolu çekim yapıp servis ettiriyor. Makina gibi saydırıp duruyor. Bir bakıyorsun savcı, bir hakim, bir kral oluyor.... Şimdi bu adam imam vazifesini ifa ediyor mu ? Bence kesinlikle hayır. Gösterişli kendini bilmez bir görevli olduğu malum. Ne oluyor işte böyle madara oluyor..

İmam, imamlığını yapacak, siyasetçi de siyasetini yapacak.

Bak kardeşim ;

Türk milleti Atatürk'ün vermiş olduğu hür, demokrat, çağdaşlığından ödün vermez. Kaç yüz yıl sonra Türklüğün bahtiyarlığı, mutluluğunu yaşıyor, senin düşüncelerin ve ideallerin hiç bir önemi yoktur.

Türk milletine yaraşır hizmetler yapınız ki, aşağıdaki Atatürk'e uyarlanan destanlar gibi sizlere de yazılabilsin.

NİÇİN?

Bu halkın başında bir kahraman var ,

Şan onundur ama millete yarar.

Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar

Dostlardan da varmış tiksinen , niçin ?

Arttıkça bu dâhi Türk'ün şöhreti

Dağılan milletin arttı vahdeti

Sulhta da faydalı böyle kuvveti

Yıpratmak daha harp bitmeden niçin ?

Toplandı Lozan 'da dostlar , düşmanlar

Lloyd George saçıyor yine bühtanlar

Lâzımken müttehit olmak bu anlar

Ayrılan varmış sürüden niçin ?

Millet fedaidir kahramanına

Kim taş atabilir onun şanına ?

Dil uzatma sakın Türk aslanına !

Anlatayım sana bilmezsen niçin....

O milli dehanın tam Kemal'idir

Türk'ün hem celâli , hem cemalidir

Mefküre görünmez , o timsalidir

Mefküreye çattın , söyle sen niçin ?

Uyanık bulunun ey Türk gençleri !

İrtica sevemez bu hür rehberi

Susturun mantıkla , kin güdenleri

Borcumuz savaşmak ebeden , niçin...

Ziya GÖKALP

Sevgi ve Saygılarımla