CTV’de yayınlanan habere göre, araştırmacılar kanser büyümesini nasıl kolaylaştırdıklarını izlemek için insanlardan meyve sineklerine kadar sayısız yaratıkta görülen - yenilenen karaciğer fosfatları (PRL'ler) olarak adlandırılan - belirli proteinlerin işlevini araştırdılar.

Hücre büyümesinde ve metabolizmasında rol oynayan bu proteinlerin bazı kanserlerde ezici sayılarda ortaya çıktığını gösterdiğini belirten biyokimya profesörü ve McGill Yapısal Biyoloji Merkezi'nin kurucu direktörü Dr. Kalle Gehring, “PRL'leri incelemek bizim için önemli çünkü kanserde çok önemliler. Metastatik kolorektal kanser gibi bazı kanserlerde, proteinler 300 kata kadar aşırı eksprese edilir” dedi.

Kanser, hücreler kendilerini kontrolsüz bir şekilde çoğalttığında ortaya çıkar ve bu doku daha sonra vücudun diğer bölgelerine doğru büyümeye başlıyor.