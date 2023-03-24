Depremlerin 9. gününde Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazından kardeşi Muhammed Enes ile çıkarılan 21 yaşındaki Baki Yeninar kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi. Olayın ardından Protein Tozları tekrar gündeme geldi. Peki nedir bu protein tozu, ünlü Antrenör ve Doktorant Göktuğ Mugan.

PROTEİN NEDİR ?

Protein vücudun her yerinde bulunur; kasta, kemikte, deride, saçta ve hemen hemen her vücut parçasında veya dokusunda. Birçok kimyasal reaksiyona güç sağlayan enzimleri ve kanınızda oksijen taşıyan hemoglobini oluşturur. En az 10.000 farklı protein sizi siz yapar ve bu şekilde kalmanızı sağlar.

Ne kadar protein ihtiyacım var ? Yeterince protein alıp almadığınızı nasıl anlarsınız?

Bu kişinin aktivite düzeyi, yaşı, fiziksel kondisyonu, hastalık durumu vb. Bir çok faktöre göre değişkenlik gösterse bile: Aşağıdaki günlük öneriler Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM) ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi (AND) den gelmektedir:

-Ortalama bir yetişkinin günlük vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 gram proteine ihtiyacı vardır.

-Sağlık için Spor, Rekreatif amaçlı spor yapanların, vücut ağırlıklarının her kilogramı için 1,1 ila 1,4 gram proteine ihtiyaçları vardır.

-Profesyonel Sporcuların 1,2 ila 1,4 grama ihtiyacı vardır, ultra dayanıklılık sporlarıyla uğraşanların kilo başına 2,0 grama ihtiyacı olabilir. Kas kütlesi oluşturan sporcuların günde kilogram başına 1,5 ila 2,0 grama ihtiyacı vardır.

PROTEİN TOZU NEDİR ?

Protein tozları Hayvansal Protein ve Bitkisel Protein olarak bulunabilir. En yaygın olanı Peynir altı suyu, soya ve Kazein proteinidir. New York Eyalet Üniversitesi'nde egzersiz ve beslenme bilimleri bölümünde doçent olan PhD Peter Horvath, "Peynir altı suyu, suda çözünür bir süt proteini olduğu için en yaygın kullanılanıdır" diyor. "Aynı zamanda tam bir protein, yani tüm bu avantajlara sahip." (Tam proteinler, insan beslenme ihtiyaçları için gerekli olan dokuz amino asidin hepsini içerir.

PROTEİN TOZU ZARARLI MI ?

Uzmanlar protein takviyeleri kullanan kişileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Aşırı protein böbrekler için zorlayıcı olur ve bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca dehidrasyona katkıda bulunabilir. Bu risklerden kaçınmak için, protein ihtiyacınızı öncelikle günlük diyet gıdalardan karşılamaya önem göstermeleri konusunda uyarıyor.

PROTEİN TOZU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

Protein Tozu Seçmek

Peynir altı suyu proteinleri için peynir altı suyu izolatı ve peynir altı suyu konsantresi vardır. Peynir altı suyu izolatı, peynir altı suyu proteininin yüksek oranda filtrelenmiş bir şeklidir ve %1'den daha az laktoz içerir. Peynir altı suyu konsantresinden daha az yağ, karbonhidrat ve kalori içerir ve en az %90 protein içerir. Bu, laktozu iyi tolere edemeyen veya yağ kaybederken kaslarını korumak isteyen kişiler için iyi bir seçenek olacaktır. Bitki bazlı protein tozları, yaygın olarak vegan bireyler için popüler olsa da, farklı kaynaklardan protein tüketmek isteyenler de sıklıkla tercih eder. Hayvansal kaynaklı proteinlere göre lif bakımından daha yüksek ve yağ bakımından daha düşüktürler. Bu protein tozlarının bazıları bezelye gibi sadece bir tür bitki bazlı protein içerirken, diğerleri bir karışım içerir.

Güvenilirlik

Protein tozları bir ek gıda olarak kabul edildiğinden ve bu nedenle içerikleri FDA tarafından düzenlenmediğinden, üçüncü taraf sertifikalı olarak etiketlenmiş olanı arayın. Son olarak, protein tozunun tadını beğenmeniz ve keyifle kullanmanız önemlidir, bu nedenle kişisel tercihlerinize uygun bir şey seçtiğinizden emin olun; ilave katkı maddeleri veya tatlandırıcılar için içerik listesini kontrol edin.