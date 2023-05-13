Protein En Çok Hangi Besinlerde Bulunur?

-Yumurta: En sağlıklı ve en besleyici protein kaynaklarından biri olan yumurta, vücudun ihtiyacı olan; vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar yönünden oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Protein içeriğinin yarısından fazlası beyaz kısmında bulunmaktadır. Yumurta sarısının yağ içeriği ise beyaz kısmına göre daha yüksektir.

-Ton Balığı: Protein içeriği yüksek, yağ oranının düşük olduğu ton balığını bulmak kolaydır. Ayrıca ton balığı omega-3 de içermektedir.

-Balık: Sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olan balığın bazı çeşitlerinin omega-3 içeriği de oldukça yüksektir.

- Karides: Selenyum ve B12 vitamini de dâhil olmak üzere vücut için faydalı diğer besin maddelerinden zengin bir deniz ürünü de karidestir. Karides de omega-3 içermektedir.

-Yağsız Kırmızı Et: Protein bakımından zengin olan yağsız kırmızı et, yüksek oranda demir, B12 vitamini ve yararlı birçok besin maddesi de içermektedir.

-Lor Peyniri: Kalsiyum, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Ve kolesterol oranı diğer peynirlere göre daha düşük olan bir peynir çeşididir.

-Yoğurt: Çok iyi bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt, hem tatlı, hem tuzlu besinlerle çok uyumludur. Bu nedenle ara öğünlerde meyve veya kuruyemişle atıştırmalık olarak ya da ana öğünde yemeğin yanında tüketilebilir. Yağ alımını kontrol etmek açısından düşük yağlı yoğurtlar tercih edilebilir.

-Süt: Vücudun ihtiyaç duyduğu temel besinlerin birçoğunu içeren süt iyi bir protein kaynağıdır. Kalsiyum, fosfor ve B2 vitamini bakımından zengindir. Yağ alımını kontrol etmek açısından düşük yağlı süt tercih edilebilir. Fakat laktoz intoleransı olan kişilerde süt tüketimi; bulantı, kusma, ishal gibi problemlere yol açtığından Bu nedenle, laktoz intoleransı olan bireyler, laktozsuz süt tercih etmelidir.

-Çiğ Badem: Lif, E vitamini, magnezyum gibi temel besinler yönünden oldukça zengindir.

-Yer Fıstığı: Protein, lif ve magnezyum yönünden oldukça zengindir.

-Kabak Çekirdeği: Demir, magnezyum ve çinko gibi besinler yönünden zengindir.

-Brokoli: Protein içeriği diğer sebzelere kıyasla daha yüksek olan brokoli, C vitamini, K vitamini, lif ve potasyum yönünden zengin bir sebzedir.

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