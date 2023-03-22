Yaz aylarına nazaran oruçlu kalma süresi azalsa da beslenme uzmanları Ramazan boyunca bağışıklık sisteminin korunmasına özen gösterilmesine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun protein kaynağı olan süt ve süt ürünleri oruç tutanları uzun süre tok tutması sebebiyle her öğünde sofralarda bulunması tavsiye ediliyor. Ülkemizde on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı, 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak ilk oruçla birlikte başlayacak. Bu yıl Ramazan’da oruç tutanlar yaklaşık 14 saat boyunca yemekten uzak kalacak. Beslenme uzmanları hava sıcaklıklarının düşük olmasına karşın uzun saatler boyunca aç kalmanın yaratacağı sağlık sorunlarından korunmak amacıyla sofralarda protein kaynağı besinler olan süt ve süt ürünlerine yer vermelerini öneriyor. Ramazan’da oruç tutacak kişilere hem dengeli beslenmeyi hem de bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan besinleri tüketmelerini öneren uzmanlar, “Protein ve kalsiyum zengini besinler hem uzun süren tokluk sağladıkları için hem de sindirimi kolaylaştırdığı için Ramazan aylarında tercih edilmesi oruç tutanların sağlığında önemli bir yeri bulunuyor” şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

Peynirdeki sodyum, tansiyonu dengeler

Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, her yıl Ramazan ayında Teksüt olarak oruç tutanlar için süt ve süt ürünlerinin önemine dikkat çeken projeler yaptıklarını, bu sayede oruç tutanların da süt ve süt ürünlerinin önemini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Aksaray, “Görüyoruz ki artık bilinçli ve sağlıklı bir şekilde oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler aynı zamanda ne yediklerine de dikkat etmeye başladılar. Bu olumlu gelişmeyi görmekten dolayı Teksüt olarak mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu. Arda Aksaray ayrıca peynirin Ramazan ayında en önemli besin kaynağı olduğuna dikkat çekerek, “Peynir ülkemizin en önemli ve sofralarımızın en sevilen besin kaynağı. Peynirsiz bir kahvaltı ya da bir iftar sofrası düşünmek mümkün değil. Damak tadımıza hitap eden peynir aynı zamanda içeriğindeki sodyum sayesinde oruç tutanların tansiyonunu dengeleme özelliğine de sahip bir yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı ve ağız tadımızın bozulmadığı bir Ramazan ayında sofralarımızdan sütü, peyniri, yoğurt ve ayranı eksik etmeyelim.” dedi.



Teksüt peynir ailesi

Teksüt, zengin lezzet çeşitlerini Beyaz Peynirler, Sürülebilir Peynirler, Yöresel Peynirler ve Kaşar Peynir kategorilerindeki ürünleriyle tüketiciye ulaştırıyor. Teksüt peynir ailesi Ramazan ayında her öğünde sağlıklı bir oruç için sofralarda yerini alıyor.