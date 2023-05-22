Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için adayların TRT propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için adayların propaganda tarihlerini açıkladı.

Buna göre ilk konuşma Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mayıs'ta saat 21.00-21.10 arasında yapılacak.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 21.11-21.21 arasında konuşacak.

İkinci propaganda konuşmaları ise seçimden bir gün önce 27 Mayıs'ta yapılacak.

Bu kez ilk konuşan Kılıçdaroğlu olacak ve 17.39 ile 17.49 arasında seçmenlere hitap edecek.

Erdoğan ise 17.50'de başlayacağı konuşmasını 18.00'de bitirecek. (İGFA)