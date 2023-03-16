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Sanat tarihçi, yazar, sanat eleştirmeni Prof. Dr. Kıymet Giray, küratörlüğünde gerçekleşen Sanatçı Devabil Kara ’nın ''Ara-Durum Sentezi II'' sergi si 10 Şubat 2023 tarihinde Çukurcuma Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin küratörlüğünü yürüten Kıymet Giray ile YeniGün Gazetesi okuyucuları için Günsu Saraçoğlu Ankara’da görüştü. Giray, sergi hakkında detaylı olarak sergi hakkında bilgi aktardı. Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galeri ’ndeki sergi 2 Mayıs 2023 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.