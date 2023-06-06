Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Yerbilimci Prof. Dr. Haluk Özener, deprem bölgesinde, son 1 haftadaki deprem sayısının 851'e gerilediğini açıkladı.
Haluk Özener'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 5 Haziran 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 30002 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 851'e geriledi. Bölgedeki deprem sayısındaki azalma yavaş bir şekilde devam etmektedir."
YENİGÜN HABER MERKEZİ