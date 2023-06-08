Prof.Dr. Şenay Yalçın aslen nereli, kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. Başarılı bir akademik kariyeri olan Prof.Dr. Şenay Yalçın Nişantaşı Üniversitesi Rektörü. İşte biyografisi ile Prof.Dr. Şenay Yalçın'a dair detaylar...

Prof.Dr. Şenay Yalçın kimdir?

Prof.Dr. Şenay Yalçın 1959 yılında Erzurum Yukarıkaracasu Köyü'nde eğitim hayatına başladı. 1970-1974 yılları arasında Ege Üniversitesi'nde Fizik-Matematik Bölümü'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra aynı dönem İzmir Yüksek Öğretmen Okulu'nda da eğitim aldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Nükleer Fizik alanında yüksek lisans derecesi elde ederek Mühendislik Fakültesi'nde Nükleer Mühendislik alanında doktora derecesi aldı. Hava Kuvvetleri Lisan Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hava Harp Okulu'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde profesör unvanıyla çalıştı. Bu süre zarfında çeşitli idari görevler üstlenen Prof.Dr. Şenay Yalçın bunlar arasında bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıkları, Bahçeşehir Üniversitesi rektörlüğü ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğü de bulunmaktadır.

Prof.Dr. Şenay Yalçın hangi Üniversitede görev almaktadır

Prof.Dr. Şenay Yalçın, bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıkları, Bahçeşehir Üniversitesi rektörlüğü ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğü gibi birçok idari görevleri ardından, 2019 yılından itibaren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Şenay Yalçın kaç yaşında, nereli?

Prof.Dr. Şenay Yalçın 70 yaşındadır. Erzurum Yukarıkaracasu'da dünyaya gelen Şenay Yalçın, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızcayı iyi bir şekilde bilmektedir.