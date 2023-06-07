Hüseyin Bağcı Kimdir?

Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden biridir ve uluslararası ilişkiler alanında özellikle tanınmaktadır. 29 Aralık 1959'da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya geldi. Mesleki kariyerine akademisyen olarak başladı ve bu süre zarfında çeşitli uluslararası ilişkiler konularında önemli çalışmalara imza attı.

Hüseyin Bağcı'nın Doğum Tarihi ve Yaşı

Hüseyin Bağcı, 29 Aralık 1959'da doğdu. Bu tarihten itibaren hesaplandığında, 2023 yılında 64 yaşındadır.

Hüseyin Bağcı'nın Memleketi ve Mesleği

Hüseyin Bağcı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğmuştur. Kendisi, öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Dış Politika Enstitüsü'nün başkanlığını yapmış bir profesördür.

Hüseyin Bağcı'nın Hayatı ve Kariyeri

İlkokul ve ortaokul eğitimini Uzunköprü'de aldıktan sonra lise eğitimini de Uzunköprü Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Alman Konrad Adenauer Derneği'nin bursuyla Almanya'ya giden Bağcı, burada Bonn Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamladı. 1988'de Türkiye'ye döndü ve "Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası" konulu bir doktora tezi yazdı.

1992 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör unvanını aldı. ODTÜ tarafından 2000'de "Yılın En Başarılı Akademisyeni" ve 2005'te "Yılın Profesörü" ödüllerine layık görüldü.

Hüseyin Bağcı, ayrıca dış politika konularında televizyon ve radyo programlarında yorumlar yapmaktadır. Kendisinin dört adet kitabı bulunmaktadır ve bu kitaplar uluslararası ilişkiler alanında önemli referanslar olarak kabul edilir. Almanca ve İngilizce dil bilgisi ile de tanınan Bağcı, akademik kariyerinin yanı sıra geniş bir dinleyici kitlesi tarafından da tanınmaktadır.