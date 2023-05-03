Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Youtube kanalında 45 dakikalık bir video yayınladı. Ekonimist Demirtaş, “Gerçek” başlıklı videoda trollere de sert ifadelerle yüklendi. Siyasilerin faizler indi açıklamasının aslında gerçekte ne olduğunu tek tek anlatan Prof. Demirtaş, “İnen faiz Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz kardeşim. Sizin araba, ev kredisi faizleriniz değil. Faizlerinin indiği falan yok onlar ciddi şekilde arttı.” dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Youtube’daki konuşmasına, “Biliyorum YouTube kanalıma çok uzun zamandır video koymadım. Aslında uzmanlık alanım olan ekonomi ve finans konusunda bildiklerimi ve uzmanlık alanım olmasa bile hobilerim konusunda yeni öğrendiklerimi size anlatmayı çok seviyorum. Ben her şeyi basite indirgeyerek anlatmayı çok seviyorum. Mümkün olduğu kadar bilgiyi paylaşmayı çok seviyorum. Zaten o yüzden bu YouTube kanalını kurmuştum. Çok da fazla video koydum aslında YouTube kanalıma ama uzun bir süredir bu video koymalara bir ara vermiştim. Tekrar bir video ile karşınızdayım. Bu video sürprizlerle dolu bir video o yüzden videonun hemen başında size bazı ricalarım var. Ne olursanız olun ister ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu veya üniversite mezunu, ister beyaz yaka ister, mavi yaka ister esnaf ister sanatçı, ne olursanız olun bu videoyu izlemenizi rica ediyorum.” ifadeleriyle başladı.

TROLLERE VERYANSIN ETTİ

Ekonomist Demirtaş, videolarına bir süredir neden ara verdiğini de açıkladı. Demirtaş, “Öncelikle ben neden videolarıma ara verdim onu bir söylemem lazım size. Bunun birden fazla bir nedeni var ama önemli nedenlerinden biri bu troller. İki artı iki dört desen bile yani bakın bu kadar kesin bir şey söylesen bile troller bir yerden saldırmanın yolunu buluyorlar. Diyeceksiniz ki ya Özgür Hoca saldırıyorsa saldırsınlar Sen doğru bildiğini söyle. Arkadaşlar zaten onu yaptım. On yıldır bunu yapıyorum ancak bir müddet sonra insanın burasına geliyor.” dedi.

FAİZ İNDİ SÖYLEMİNİN ASLINI AÇIKLADI

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ‘faizler indi’ , ‘faiz iniyor’ iddialarının gerçek yüzünü anlattı. Demirtaş inen faizlerin vatandaş ve esnaf ile alakasının olmadığının altını çizdi.

Ekonomist Demirtaş, “Türkiye'de biliyorsunuz hayatımız ekonomi oldu artık. Deniyor ya faizler indi faizler indi, ben o videoda inen faizlerin sizinle hiçbir alakası olmadığını anlatmıştım. Merkez Bankası faizi arkadaşlar size değil, şirketlere değil. Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faizdir. Yani sizinle bir alakası yok yani inen faiz Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz kardeşim. Sizin araba, ev kredisi faizleriniz değil. Faizlerinin indiği falan yok onlar ciddi şekilde arttı. O inen faizler Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz. Sizinle alakalı. Yalnız Merkez Bankası'ndaki faiz inmesi ile beraber biliyorsunuz Türk Lirası göçtü, dolar patladı ama bunları bir tarafa bırakın en kötüsü enflasyon çıldırdı. Öyle böyle değil. Yani bunlar korkunç rakamlar. Ben 10 yıldır anlatıyorum 10 yıldır derdimi anlatmaya çalışıyorum ve diyorum ki bakın daha bu olaylar hiç daha yokken Dolar TL sadece 2 iken hatta ikinin bile altında iken ben uyarılarımı yaptım.” değerlendirmesinde bulundu.

“Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Joseph Stiglitz bir cümle söyledi. Ortalık yıkıldı. Yalan haberler her yeri sardı. Ben ve benim gibi akademisyenler trol saldırıları altında kaldılar.” diyen Özgür Demirtaş, videosunda Stiglitz ile yaptığı görüşmeye de yer vererek değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Demirtaş’ın “Gerçek” başlıklı videosunun tamamını izlemek için tıklayınız…