Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Hangi okullarda eğitim görmüştür ve hangi üniversitenin rektörüdür? Detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Kaç Yaşında Ve Nereli?

Yaşar Hacısalihoğlu 5 Nisan 1964’te Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Eğitim Hayatı Ve Kariyeri

İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini Trabzon'da tamamlayan Hacısalihoğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Beşeri, Siyasi ve İktisadi Coğrafya alanında lisans eğitimini tamamladı. İlk yüksek lisansını 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde, ikinci yüksek lisansını ise, 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Bölge Planlama alanında yaptı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 2002'de ise Doçent oldu. 2008 yılında ise Uluslararası İlişkiler alanında Profesör oldu. Hacısalihoğlu; İstanbul Üniversitesi, Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü ve ABD Texas State Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Hangi Üniversitenin Rektörü?

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

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