ARKA PLAN VE İDDİALAR

Twitter'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir camide ayakkabıyla namaz kılarken görüldüğü bir fotoğraf dolaşıma sokuldu. Paylaşım kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı.

İddiaya konu olan fotoğrafın daha önce de paylaşıldığı tespit edildi.

BULGULAR

AA Teyit Hattı bahse konu olan fotoğrafı araştırdı. Fotoğrafın orijinalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yerde eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin olduğu tespit edildi. Makkah Newspaper'ın 6 Temmuz 2016 tarihli haberine göre, fotoğraf Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer kraliyet ve siyasilerin bir Ramazan Bayramı namazını kılmak üzere bir araya geldikleri esnada çekilmiş. Fotoğrafın orijinaline ve o günden başka fotoğraflara Makkah Newspaper'ın haberinden ulaşmak mümkün.

Ayrıca, hem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hem de eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri resmi Twitter hesaplarından birlikte namaz kıldıkları anın fotoğrafını paylaştı.

Yani, iddia edildiği üzere, fotoğraftaki kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadığı, eski Lübnan Başbakanı'nın fotoğrafına montaj yapılarak dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

BULGU SETİ

Fotoğrafın eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye ait olduğu 2016 yılında Ramazan Bayramı namazı esnasında çekildiği tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, eski Lübnan Başbakanı'nın fotoğrafına montaj yapılarak dolaşıma sokulduğu belirlendi.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Fotoğrafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiği iddiası doğru değil.