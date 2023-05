İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem konusunun ülkenin en öncelikli gündemi olması gerektiğini belirtti. Görür, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği "Toplum ve Afet Risk Yönetimi" temalı seminerde yaptığı konuşmada, depreme dirençli kentlerin oluşturulmasının önemini vurguladı ve Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Görür, "Öncelikle fay tartışmasını bırakmak gerekiyor. Bunları bilim insanlarına bırakın. Bunları tartışacak bilim insanları da medyanın önünde tartışmamalı. Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz." dedi. Türkiye'nin her an her yerinde büyük depremler olabileceğini belirten Görür, bu gerçeği kabul etmek ve binlerce insanın bir gecede hayatını kaybedebileceği riskine karşı önlem almak gerektiğini söyledi.

Deprem dirençli kentlerin altı bileşeni olduğunu ifade eden Görür, bu bileşenlerin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem ve ekonomi olduğunu belirtti. Ayrıca, deprem dirençli kentlerin oluşturulmasının bugünkü teknolojiyle zor olmadığını vurgulayarak, İstanbul'da olası bir depremde kanalizasyon sistemi ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini, bu nedenle düzeltme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Görür, "Bugünkü teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmak hiç zor değil. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz." dedi.

Görür, İstanbul'da beklenen depremle ilgili olarak, "1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bir Afet Bakanlığı'nın kurulması ve bu bakanlığın iyi bir bütçeye sahip olması halinde Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlanabileceğini belirten Görür, bu konunun Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olması gerektiğini vurguladı.

Yenigün Haber Merkezi