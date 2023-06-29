Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'de Habertürk'te açıklamalarda bulundu. "Bir doktorun LGBT'ye 'bu hastalıktır' veya hukukçunun 'hukuka aykırıdır' dediği zaman ifade özgürlüğü saymıyorlar. Bu bir medeniyet aczidir." diyen Görmez, "Eğer ses çıkmazsa. Sayın Putin'in yaptığı gibi Batı dünyasının liderleri bu gidişata yönelik ses çıkarmazlarsa bu açıkça medeniyet aczidir. Birlikte yaşamak hukukunu ortadan kaldırmaktır." dedi.

Görmez, "30 milyon müslümanın Avrupa'daki varlığını kabul etmemek demektir zımnen. Bu uzun süredir müslüman dünyanın talebi BM'den ve uluslararası insan hakları örgütlerinden talebi, bu tür müslümanların kutsal değerlerini aşağılamayı, hakaret etmeyi insanlığa karşı suç kabul edilmesi talebidir. Bunun müslümanlar çağdaş dünyadan talep ettiler. Ama bu talep hala dikkate alınmadı." açıklamasında bulundu.

"İlahi ve manevi, insani boyutlar çok iç içe geçmiştir." diyen Görmez, "İnanç, ibadet, ahlak boyutu, kimlik oluşturma boyutu var. Domuz eti yemeye başlamışsa müslümanlar azınlık oldukları yerde, Ramazan ve Kurban bayramında namaza katılmayı, bayram sevincine katılmayı terk etmişse yüzde 100 asimile olmuş diye tespitlerim vardı bu konuda. Müslüman nereye giderse gitsin, bu zamanlarda müslümanlığını hatırlıyor. Yardımlaşma boyutu var. Yetimin, fakirin, miskinin doyduğu boyut var. Bir de bu bayramlar kadar inancı, ibadeti, tarihi, ahlakı sevinç atmosfer boyutu var. Bununla İslam ümmetine süreklilik kazandırması sözkonusu. Bu iki gelenek de çok güçlü devam ediyor." dedi.