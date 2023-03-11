Simge Fıstıkoğlu’nun youtube’daki canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından nelere dikkat edilmeli, halk sağlığı açısından ne tür tedbirlerin alınması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

“Deprem başlı başına bir çok hastalığa risk oluşturan önemli bir faktör maalesef. Depremlerin ilk iki üç günü bulaşıcı hastalık görülmez. Dolayısıyla ilk zamanlarda enfeksiyon hastalıkları hakkında yorum yapmak son derece yanıltıcı olurdu” diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tetanozun en çok korkulan hastalık olduğunu da söyledi.

Deprem sonrasında yaşanabilecek enfeksiyon hastalıkları, kuduz, tetanoz salgını, deprem sonrasında bizleri bekleyen en temel sorunlar neler gibi pek çok sorunun cevabını, Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile yaptığı söyleşi de izleyebilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi