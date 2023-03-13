Simge Fıstıkoğlu, Pskiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ile deprem sonrası yaşadığımız psikoloji üzerine konuştu.

“Deprem bize hayatın trajik boyutunu gösterdi. Hayatın temel varsayımı incilmezlik üzerine kuruludur. Ama hayatın içine saklı kederi, trajediyi bütün bu olaylar yüzümüze vurdu” diyor Prof. Dr. Kemal Sayar.

“Duyguları yaşamaktan hiçbir zaman kaçınmayalım” diyen Sayar, mutsuzluk, neden öfkeliyiz, mutsuzluğumuzu nasıl hafifletebiliriz, komplo teorileri, HAARB, haysiyet zedelenmesi ve insanlardaki deprem kaygısı üzerine Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ