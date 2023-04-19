İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı'nın kuruluş yıldönümü Yeditepe Üniversitesi'nin kampüsünde düzenlenen törenle kutlandı. Kurum bünyesinde 10, 20 ve 30'uncu yılını dolduran tüm çalışanlara, İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, İSTEK Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından altın rozetleri takıldı.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil Yeni Kitabının Müjdesini Verdi!

Yüzlerce bilim insanının yetişmesini sağlayan, binlerce hastaya hayat veren Prof. Dr. Gazi Yaşargil, beynin yapısıyla ilgili yeni çalışmalarının olduğunu belirterek, bu çalışmaların kısa süre içinde kitap olarak yayınlanacağı müjdesini de verdi. Yeditepe Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirdiği tüm çalışmalardan gurur duyduğunu belirterek, Sn. Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl’e kendisine tanıdıkları olanaklar için teşekkür etti.

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