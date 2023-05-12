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Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, evli ve 3 çocuk annesidir.

Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifası üzerine geçici olarak başkanlık görevini üstlendi.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalına Doçent olarak atandı. 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük ünvanı aldı.

Fatma Meriç Yılmaz, 2003-2010 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında doçentlik ünvanını alan Fatma Meriç Yılmaz, 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz , 1975 yılında Ankara doğdu. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

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