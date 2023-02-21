Mynet'in haberine göre; 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası yıllardır beklenen 'Büyük Marmara Depremi'ni yeniden gündeme getirdi. Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul'daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.

Konuyla ilgili en dikkat çekici açıklamalardan biri ise Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. KAFA TV'nin YouTube'daki kanalına konuk olan Prof. Dr. Şengör İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu.

Bölgeleri açıkladı

Marmara'da en az 7 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Şengör, bu depremin Yeşilköy ve Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini belirtti. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak! Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak." ifadelerini kullandı.

‘Beşiktaş'a garanti veremem’

İstanbul depreminin süresiyle ilgili de tahminde bulunan Şengör açıklamasının devamında şöyle konuştu;

"Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum.

Kaynak: Mynet