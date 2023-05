Prime Video tarafından yapılan açıklamayla The Summer I Turned Pretty adlı hit dizinin ikinci sezonuyla geri döneceği duyuruldu. 14 Temmuz 2023 Cuma günü üç bölüm birden yayınlanarak başlayacak ikinci sezon her hafta yeni bir bölümle devam edecek ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü sezon finali yapacak. Jenny Han’ın çok satan kitap üçlemesinden uyarlanan dizinin birinci sezonu, ilk yayınlandığı hafta sonunda Prime Video’nun 1 numaralı dizisi olmuştu. The Summer I Turned Pretty ikinci sezon, 14 Temmuz’dan itibaren Prime üyelerinin tek bir üyelik kapsamında yararlanabilecekleri indirim, kolaylık ve eğlence fırsatlarının bir parçası olacak.

Jackie Chung ve Rachel Blanchard’ın baş rolleri üstlendiği dizinin ikinci sezonuna Kyra Sedgwick de tekrar eden bir rolle katılıyor.

Oyuncu kadrosu ikinci sezonun sekiz bölümünün başlıklarını da paylaştı. Açıklamalardan sonra hayranlar Han’ın üçlemesindeki “It’s Not Summer Without You” adlı ikinci kitaptan hangi favori temaların ekrana aktarılacağına ve diziye özgü hangi yeni sürprizlerin bu sezon kendilerini beklediğine dair tahminlerde bulunmaya başladı.

Bölüm başlıkları ve yayın tarihleri:

Bölüm 201 – “Love Lost” (Kayıp Aşk) (14 Temmuz 2023)

Bölüm 202 – “Love Scene” (Aşk Sahnesi) (14 Temmuz 2023)

Bölüm 203 – “Love Sick” (Aşk Hastası) (14 Temmuz 2023)

Bölüm 204 – “Love Game” (Aşk Oyunu) (21 Temmuz 2023)

Bölüm 205 – “Love Fool” (Aşk Budalası) (28 Temmuz 2023)

Bölüm 206 – “Love Fest” (Aşk Festivali) (4 Ağustos 2023)

Bölüm 207 – “Love Affair” (Aşk Kaçamağı) (11 Ağustos 2023)

Bölüm 208 – “Love Triangle” (Aşk Üçgeni) (18 Ağustos 2023)

Eskiden Cousins Beach’e dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Belly, şimdi Conrad ve Jeremiah’ın onun kalbini kazanmak için mücadele etmesi ve Susannah’nın kanserinin nüksetmesi nedeniyle artık yaz mevsiminin eskisi gibi olacağından emin değildir. Beklenmedik bir ziyaretçi Susannah’nın çok sevdiği evinin geleceğini tehdit ettiğinde Belly ekibi toplamak ve bir yandan da kalbinin kime ait olduğuna kesin olarak karar vermek zorunda kalır.

The Summer I Turned Pretty dizisinin ikinci sezonuna yine dizinin yaratıcıları Han ve Sarah Kucserka liderlik ediyor. Amazon Studios ve wiip’in ortak yapımı olan dizide Han, Kucserka, Karen Rosenfelt ve Gabrielle Stanton ile wiip adına Hope Hartman, Mads Hansen ve Paul Lee yönetici prodüktör olarak görev yapıyor.

Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before ve The Summer I Turned Pretty üçlemesi gibi çeşitli kitaplarıyla New York Times’ın çok satanlar listesinde 1 numaraya ulaşan bir yazar. Eserleri 30’dan fazla dile çevrilen yazar, televizyon için kitaplarından uyarlanan iki yeni dizi yarattı. Prime Video’nun The Summer I Turned Pretty dizisinde yönetici prodüktör ve yaratıcı olarak görev alan Han, To All the Boys evreninden doğan Netflix dizisi XO, Kitty için de aynı görevleri üstlendi. Sinema alanında ise Netflix’in global hiti To All the Boys üçlemesindeki üç filmde de yönetici prodüktör olarak görev alan Jenny Han, New York’un Brooklyn bölgesinde yaşıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ