The Summer I Turned Pretty’nin İkinci Sezonu, 14 Temmuz 2023 Cuma günü 3 bölümle başlayacak ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü sezon finaline kadar her hafta yeni bölümle devam edecek.

The Summer I Turned Pretty İkinci Sezonu Hakkında:

Eskiden Cousins Beach’e dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Belly, şimdi Conrad ve Jeremiah’ın onun kalbini kazanmak için mücadele etmesi ve Susannah’nın kanserinin nüksetmesi nedeniyle artık yaz mevsiminin eskisi gibi olacağından emin değil. Beklenmedik bir ziyaretçi Susannah’nın çok sevdiği evinin geleceğini tehdit ettiğinde Belly ekibi toplamak ve bir yandan da kalbinin kime ait olduğuna kesin olarak karar vermek zorunda kalıyor.

The Summer I Turned Pretty dizisinin ikinci sezonuna yine dizinin yaratıcıları Han ve Sarah Kucserka liderlik ediyor. Amazon Studios ve Wiip’in ortak yapımı olan dizide Han, Kucserka, Karen Rosenfelt ve Gabrielle Stanton ile wiip adına Hope Hartman, Mads Hansen ve Paul Lee yönetici prodüktör olarak görev yapıyor.

Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before ve The Summer I Turned Pretty üçlemesi gibi çeşitli kitaplarıyla New York Times’ın çok satanlar listesinde 1 numaraya ulaşan bir yazar. Eserleri 30’dan fazla dile çevrilen yazar, televizyon için kitaplarından uyarlanan iki yeni dizi yarattı. Prime Video’nun The Summer I Turned Pretty dizisinde yönetici prodüktör ve yaratıcı olarak görev alan Han, To All the Boys evreninden doğan Netflix dizisi XO, Kitty için de aynı görevleri üstlendi. Sinema alanında ise Netflix’in global hiti To All the Boys üçlemesindeki üç filmde de yönetici prodüktör olarak görev alan Jenny Han, New York’un Brooklyn bölgesinde yaşıyor.

Bölüm başlıkları ve yayın tarihleri:

Bölüm 201 – “Love Lost” (Kayıp Aşk) (14 Temmuz 2023)

Bölüm 202 – “Love Scene” (Aşk Sahnesi) (14 Temmuz 2023)

Bölüm 203 – “Love Sick” (Aşk Hastası) (14 Temmuz 2023)

Bölüm 204 – “Love Game” (Aşk Oyunu) (21 Temmuz 2023)

Bölüm 205 – “Love Fool” (Aşk Budalası) (28 Temmuz 2023)

Bölüm 206 – “Love Fest” (Aşk Festivali) (4 Ağustos 2023)

Bölüm 207 – “Love Affair” (Aşk Kaçamağı) (11 Ağustos 2023)

Bölüm 208 – “Love Triangle” (Aşk Üçgeni) (18 Ağustos 2023)