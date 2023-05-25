Prime Video, merakla beklenen aksiyon-casusluk türündeki, gerilim dizisi Citadel’in, 26 Mayıs Cuma günü adrenalin yüklü bir bölüm ile Prime Video'da sezon finalini gerçekleştirecek.

Dönüm noktası niteliğindeki dramanın baş yapımcılığını Russo Brothers'ın AGBO'su ve dizi sorumlusu David Weil üstleniyor. Dizide Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci ve Lesley Manville gibi isimler birlikte rol alıyor. Citadel, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede yayınlandı.

Citadel Hakkında

Sekiz yıl önce Citadel düştü. Görevi tüm insanların emniyetini ve güvenliğini sağlamak olan bağımsız küresel casus teşkilatı, dünyayı gölgelerden manipüle eden güçlü bir sendika olan Manticore'un görevlileri tarafından yok edildi. Citadel'in düşmesiyle seçkin ajanlar Mason Kane (Richard Madden) ve Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) hayatlarını kıl payı kurtarırken hafızaları silindi. O zamandan beri, geçmişlerinden habersiz, yeni kimlikler altında yeni hayatlar inşa ederek gizli kaldılar. Ta ki bir gece, Manticore'un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için çaresizce yardımına ihtiyacı olan eski meslektaşı Bernard Orlick (Stanley Tucci) Mason'un peşine düşene kadar… Mason eski partneri Nadia’yı bulduktan sonra, sırlar, yalanlar ve tehlikeli ama ölümsüz bir aşk üzerine kurulu ilişkileriyle uğraşırken, bir yandan da Manticore’u durdurmak için, onları Dünya’nın dört bir yanına çağıran görevlerine hazırlanırlar.

Dizide Richard Madden, Mason Kane rolünde, Priyanka Chopra Jonas, Nadia Sinh rolünde, Stanley Tucci, Bernard Orlick rolünde, Lesley Manville, Dahlia Archer rolünde, Osy Ikhile, Carter Spence rolünde, Ashleigh Cummings, Abby Conroy rolünde, Roland Møller, Anders Silje ve Davik Silje rolünde, Caoilinn Springall ise Hendrix Conroy rolünde yer almaktadır.

Amazon Stüdyoları ve Russo Brothers'ın şirketi AGBO'dan Citadel dizisinin yapımcılığını Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot ve Scott Nemes üstleniyor ve David Weil dizi sorumlusu ve yönetici yapımcı olarak görev yapmaktadır. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg, Midnight Radio'nun sorumlu yapımcıları olarak, Newton Thomas Sigel ve Patrick Moran ise yönetici yapımcı olarak görev almaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi