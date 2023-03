Emmy ödüllü aktör Jharrel Jerome’un başrolünü ve yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği fantastik gençlik komedisi bu yaz Prime Video’da yayına giriyor.

Prime Video, Emmy ödüllü aktör Jharrel Jerome’un (When They See Us, Moonlight) başrolünde yer aldığı, merakla beklenen fantastik gençlik komedisi “I’m A Virgo” (Ben Bir Başağım) dizisinin ilk karelerini ve fragmanını yayınladı. Jerome aynı zamanda dizinin yönetici prodüktörü olarak yer alıyor.

Dizinin yaratıcısı, senaristi ve yönetici prodüktörü, renkli çoraplarıyla ünlü sinemacı Boots Riley (Sorry to Bother You) aynı zamanda tüm yedi bölümün yönetmenliğini de üstleniyor. I’m A Virgo bu yaz dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede Prime Video’da yayına girecek.

I’m A Virgo dizisinin dünya prömiyeri, SXSW Film ve TV Festivali’nin resmi seçkisi olarak 11 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Vizyoner sinemacı Boots Riley imzalı I’m A Virgo dizisi, Oakland’da (California, ABD) yaşayan ve 3,95 metre boyunda genç bir siyahi erkek olan Cootie’nin (Jerome) rüştüne erişme yolculuğunu kara komedi tadında fantastik bir hikayeyle anlatıyor. Hep gizlenerek yaşayan ve zamanını çizgi romanlar ve TV dizileriyle geçiren Cootie bir gün gerçek dünyanın güzelliğini ve çelişkilerini deneyimlemek için kaçar. Arkadaşlıklar kurar, aşkı bulur, garip durumların üstesinden gelir ve idolü olan The Hero (Walton Goggins - Hateful 8, Righteous Gemstones) adlı gerçek bir süper kahramanla tanışır. I’m A Virgo mitolojik bir yolculuğun amacını sorgulayan mitolojik bir yolculuk dizisi…

İddialı kadronun diğer aktörleri arasında Brett Gray (On My Block, Star Trek: Prodigy), Tony adayı ve Obie ödüllü Kara Young (The Punisher), Allius Barnes (Cruel Summer), Olivia Washington (Breaking), Mike Epps (The Upshaws, Dolemite Is My Name) ve Carmen Ejogo (True Detective) yer alıyor.

