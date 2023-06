Prime Video, Franck Gastambide’in (Pattaya, Taxi 5, Validé) yeni aksiyon komedi filmi Medellín’den ilk görselleri ve fragmanı yayınladı. Kadrosunda Gastambide’in yanı sıra Ramzy Bedia (La Tour Montparnasse Infernale), Anouar Toubali (Pattaya), Brahim Bouhlel (Validé), Raymond Cruz (Breaking Bad), Essined Aponte (S.W.A.T.) ve Mike Tyson (The Hangover)’ın yer aldığı Medellín, 2 Haziran 2023’ten itibaren dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.

Reda (Ramzy Bedia), erkek kardeşini Medellín’deki tehlikeli bir uyuşturucu kartelinden kurtarmak için basit ama tam anlamıyla çılgın bir plan yapar. Bir ekip toplayıp kardeşini kartelin elinden almak için Kolombiya’ya baskın yapma düşüncesinde olan Reda’nın planı, kardeşinin hayatı karşılığında çete liderinin oğlunu kaçırmaya karar vermesiyle kontrolden çıkar.

Franck Gastambide’in özgün fikrinden uyarlanan ve senaryosunu Gastambide ve Charles Van Tieghem’in (Validé) yazdığı Fransız filmin yapımcılığını, Kowloon Film (Eric Altmayer ve Nicolas Altmayer) üstleniyor.

Medellín, Prime Video kataloğundaki binlerce dizi ve film arasında 2 Haziran’da yerini alacak. Prime üyeleri, The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Terminal List, Tom Clancy’s Jack Ryan, Star Trek: Picard, Carnival Row, American Gods ve The Boys gibi hit dizileri ve Overdose, LOL: Qui Rit, Sort !, Mixte, Le Bal des Folles, Orelsan : Montre Jamais Ca à Personne ve Celebrity Hunted gibi orijinal Fransız filmlerini ve çok daha fazlasını ek ücret ödemeden keyifle izleyebiliyor.

Proimágenes Colombia hakkında

Prime Video orjinal yapımı olan Medellín, Kolombiya hükümeti tarafından verilen ve Proimágenes Colombia’nın yönettiği CINA teşvikinden (Ses ve Görüntü Yatırım Sertifikası) yararlanma hakkı kazanmıştır. CINA, ülkedeki ses ve görüntü hizmetlerine ilişkin harcamaların %35’ine eş değer vergi indirimi sağlamaktadır.

Kolombiya film sektörünün gelişimine odaklanan Proimágenes Colombia (Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica), kamu ve özel sektör ortaklığı olup özerk ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Proimágenes Colombia tarafından yönetilen Film Geliştirme Fonu - FDC ulusal ve ortak yapımlara nakit kaynak sağlamakta ve Kolombiya sinemasını uluslararası arenada temsil etmektedir. Proimágenes Colombia bünyesindeki Kolombiya Film Komisyonu ise, görsel ve işitsel projeler için ulusal ve uluslararası yapımlara nakit geri ödeme ve vergi avantajı gibi teşviklerle ülkeyi film çekimleri için cazip bir lokasyon olarak tanıtmaktadır.

