Muhafız, bir süre elindeki trompetle yerde kalırken, sağlık ekipleri hemen yardıma koştu ve onu sedyeye aldı. Olayın ardından Prens William, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız," dedi.

Prens Harry, İngiltere Kraliyet Ailesinde Bir İlke İmza Atarak Hakim Karşısına Çıktı

Diğer yandan, İngiltere Kraliyet Ailesi'nde 130 yıl sonra bir ilk yaşandı ve Prens Harry, telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama suçlamalarıyla Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı tazminat davası kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Prens Harry, doğduğundan beri "basın düşmanlığı" yaşadığını ve bu durumun sadece güvenlik endişeleri yaratmakla kalmadığını, ilişkilerine de zarar verdiğini ifade etti. Harry, hikayelerin basının yasa dışı yollarla elde ettiğini iddia ettiği bilgilere dayandığını ve bu durumun onu depresyona soktuğunu, paranoya nöbetleri yaşamasına neden olduğunu ve güven duygusunu zedelediğini belirtti. Ayrıca, insanların trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın özel hayatına izinsiz ve yasa dışı bir şekilde girmesinin kendisini "kötü hissettirdiğini" ifade etti