Tarihin ihtişamlı imparatorluklarına komediyle yaklaşan yeni dizi ‘Prens’, 16 Haziran itibariyle BluTV’de izleyici karşısına çıkacak. Bongomia’nın sevilmeyen Prens’i ve başına gelenleri konu alan dizi için şölen tadında bir lansman gecesi düzenlendi.

Yerli yapımlar arasında uzun yıllardır ekrana gelmeyen bir tarihi komediyle izleyici karşısına çıkacak ‘Prens’in ilk bölüm izlemesi için ünlü isimler bir araya geldi. İzleme öncesi kamera karşısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncular duygularını dile getirdi.

Yönetmen Bülent İşbilen: ‘Prens’, Giray’ın yarattığı ve sosyal medyadan hayran olduğum bir karakterdi. Böyle bir senaryo ve kadroyla olduğum için çok mutluyum. Dünyada çok yeni olan bir prodüksiyonu, cesaret ve büyük bir başarıyla gerçekleştiren ekibimizle de bir arada olduğum için de çok mutluyum.

Giray Altınok: Benim instagram sayfamda yarattığım bir karakterdi ‘Prens’. Hiç buralara gelebileceğini düşünmüyorduk. Kerem’le birlikte farklı projelerle ilgilenirken, Müşvik Bey ve Bülent Hoca’mızla bir araya gelince bunun diziye dönüşebilecek bir karakter olduğuna karar verdik. Mükemmel bir kadroyla iş yaptık. Kendi güldüğümüz komedi işlerini dijital platformların bize sunduğu imkan sayesinde çekebiliyoruz.

Basından gelen ‘Cem Yılmaz izler mi acaba?’ sorusuna cevap veren Giray Altınok ‘Birkaç gün önce birlikteydik fragmanı izlettim iki kere güldü, Cem Yılmaz için bence gayet güzel. Çok güzel bulduğunu söyledi, ben de mutlu oldum’ dedi.

Kerem Özdoğan: Giray’a teşekkür ederim beni de ekibin bir parçası yaptığı için. Ayrıca ekibe çok teşekkür ederim karakterleri direkt anlayıp geldikleri için süreç harika ilerledi. Herkesin eline sağlık.

Hüseyin Avni Danyal: İnce ayrıntılarla dantel gibi işlenmiş bir iş. Oyuncular için her şey düşünülmüş bir senaryoydu. Şahane bir yönetmenimiz vardı. Türkiye’de tamamı dijital olarak çekilen ilk işi yaptık. Oyuncular için çok heyecanlı bir ortamdı, bir yanımızda tapınak vardı diğer tarafta saray içerisindeydik. Türkiye’ de böyle bir iş yazılabiliyormuş dedim ilk okuduğumda. Farklı yöntemler, farklı içerikler daha çok denenmeli.

Çağdaş Onur Öztürk: Bütün güzel dilekleri zaten söyledi arkadaşlarım ben teşekkür edebilirim tüm oyuncu arkadaşlarımıza, yapımcımıza ve BluTV’ye. İyi seyirler.

Aslı Tandoğan: Giray’ı sosyal medyadan takip ediyordum ve hayranıydım. Bana bu iş geldiği zaman çok sevindim. Her zaman dramalarda aranan bir oyuncu olduğum için işin komedi olmasına ayrıca sevindim.

Derya Pınar Ak: Benim çok severek keyifle çalıştığım bir iş oldu. Bence böyle bir işi böyle bir dönemde izleyem seyircimize de iyi gelecek.

Serdar Orçin: Giray’a, Kerem’e böyle ilham verebilecek bir iş yazdıkları için, Müşvik Bey’e bunu çekmeye imkan sağladığı ve Bülent Hoca’ya gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Tepkileri mutlaka bekliyoruz.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında hayata geçen ‘Prens’ dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor.

Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

‘Prens’ ilk bölümüyle 16 Haziran cuma günü BluTV’de yayına girecek.

KÜNYE

Yapımcı: Müşvik Guluzade

Yönetmen: Bülent İşbilen

Senaryo: Giray Altınok – Kerem Özdoğan

Görüntü Yönetmeni: Ferhat Öçmen

Müzik: Saki Çimen

Oyuncular : Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal