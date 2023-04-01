Premier Lig'de menajerler ne kadar kazanıyor?

Premier Lig'de kim ne kadar kazanıyor?

Astronomik rakamlar havada uçuşuyor...

Futbolunun bir numaralı ligi olarak kabul edilen, yüksek transfer bedellerinin ödendiği İngiltere Premier Lig'de menajerlere verilen komisyonlar açıklandı.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Arsenal başta olmak üzere Premier Lig ekipleri her sezon transfere milyar Euro'lar harcıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmasının ardından yüksek bonservis bedelleri ödeyen Manchester City listede başı çekiyor.

Pep Guardiola'nın ekibi, son iki transfer döneminde menajer ve aracılara tam olarak 51 milyon Pound ödedi.

City'i, Chelsea takip etti. Roman Abramovich sonrası Mavililer, ABD'li iş insanı Todd Boehly'e satılırken bu sezon Chelsea tam 611.49 milyon Euro bonservis ödedi. Kesenin ağzını açan Ada ekibinin kasasından menajer ve aracılar için ise 43 milyon Pound çıktı.

Jurgen Klopp ile görkemli kulüp tarihinin yine zirvelerine çıkan Liverpool da listeye 3. sıradan girdi. Bu sezon beklentilerin altında kalsa da Kırmızılar menajer ve aracılara 33 milyon Pound'luk ödeme yaptı.

Manchester United da 24 milyon Pound'luk menajer ve aracı gideriyle dikkat çekti. Arsenal da listenin 5. sırasında yer alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ