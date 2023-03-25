Malzemeler:
- 500 gram tavuk göğsü
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tuz
- Şişler
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın ve bir kaba alın.
- Yoğurt, zeytinyağı, biber salçası, domates salçası, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyerek karıştırın. Tüm tavuk parçalarının sos ile iyice kaplanmasını sağlayın.
- Tavukları 30 dakika ile 1 saat arasında buzdolabında marine edin.
- Marine olan tavuk parçalarını şişlere geçirin.
- Önceden ısıtılmış ızgarada veya ızgara tavada her iki tarafını da eşit şekilde pişirin.
- Tavuk şişleri iyice piştikten sonra servis tabağına alın ve yanında pilav, yeşillik, turşu veya yoğurtla birlikte servis yapın.
Afiyet olsun!
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