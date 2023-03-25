Çabucak Hazır: 5 Dakikada Tepsi Böreği Tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket yufka
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber

İç harcı için:

  • 300 gram beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz, ince kıyılmış

Yapılışı:

  1. Geniş bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.
  2. Süt, sıvı yağ, tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırın.
  3. İç harcı için beyaz peyniri çatalla ezip, ince kıyılmış maydanozla karıştırın.
  4. Yufkaları tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sosu sürün.
  5. Üzerine peynirli harcı serpiştirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.
  6. Ruloları, fırın tepsisine yerleştirin.
  7. Hazırladığınız sosun kalanını böreklerin üzerine dökün.
  8. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
  9. Fırından çıkan sıcak tepsi böreği dilimleyerek servis yapın.

İpucu: Tepsi böreği tarifi, farklı iç harçlarıyla da hazırlanabilir. Örneğin, kıyma, ıspanak, peynirli ıspanak, patatesli veya sebzeli harçlar kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun!