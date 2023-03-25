Çabucak Hazır: 5 Dakikada Tepsi Böreği Tarifi
Malzemeler:
- 1 paket yufka
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Tuz, karabiber
İç harcı için:
- 300 gram beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz, ince kıyılmış
Yapılışı:
- Geniş bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.
- Süt, sıvı yağ, tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırın.
- İç harcı için beyaz peyniri çatalla ezip, ince kıyılmış maydanozla karıştırın.
- Yufkaları tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sosu sürün.
- Üzerine peynirli harcı serpiştirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.
- Ruloları, fırın tepsisine yerleştirin.
- Hazırladığınız sosun kalanını böreklerin üzerine dökün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tepsi böreği dilimleyerek servis yapın.