Pozitif deneyimi ve Selectist iş birliğiyle hayata geçirilen ve katılımcılarını doğanın içinde dansa çağıran “Pozitif Vibrations”, elektronik dans müziğini kimi zaman caz ve Afro ritimleri, kimi zaman Endonezya-Gamelan zilleri ve Avrupa disko ritimlerini harmanlayarak kendine özgü sound’unu oluşturan dans müziğinin dünyadaki önde gelen isimlerinden Bonobo; Ben ve Louis Halliker-Hales kardeşlerden oluşan caz etkili house ve techno ikilisi Chaos In The CBD; psikedelik dünyalara ait sesleri dans pistine taşıyan İstanbul çıkışlı üçlü Islandman; DJ, prodüktör ve müzisyen Kaan Düzarat ile Selectist kurucusu ve DJ Garan Garan’ın birlikteliği ve çok daha fazlası 3 Eylül Pazar akşamı Parkorman’da katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Takvimlere şimdiden not edilecek gecenin biletlerine Biletix, Mobilet ve BUGECE üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Gazetesi