Potasyum eksikliği nedir?

Potasyum eksikliği, bir kişinin vücudunda anormal derecede düşük potasyum seviyelerine sahip olmasıdır. Bu durum, aynı zamanda hipokalemi olarak da adlandırılır.

Potasyum bakımından zengin besinler hangileridir?

Potasyum bakımından zengin besinlerin başında; ıspanak, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler gelmektedir. Bunun yanı sıra kurubaklagiller, kuruyemişler, kuru meyveler ve patates de yüksek miktarda potasyum içermektedir. Meyvelerden ise muz, erik, avokado potasyum yönünden zengindir.

Düşük potasyum seviyeniz varsa şu belirtiler olabilir:

-Zayıflık

-Yorgun hissetmek

-Kas krampları

-Bilinç bulanıklığı

-Kabızlık

-Anormal kalp ritmi (aritmi) – atlanan kalp atışları veya düzensiz kalp atışı

-Karıncalanma veya uyuşma

-Artan idrara çıkma ihtiyacı

Düşük potasyum böbrek taşlarına neden olabilir çünkü böbreğin kalsiyumu yeniden emme yeteneğini bozar ve bu da böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilir. Potasyum eksikliğinizin ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, yorgunluk ve halsizlik, ağrılı veya zayıf kaslar, kabızlık ve daha ciddi vakalarda kardiyak aritmiler gibi semptomlardan da muzdarip olabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ