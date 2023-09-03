Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Antalya’da oynadığı ikinci ve son hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile oynadığı karşılaşmadan 85-72’lik skorla mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlı takımda dört oyuncu çift haneli skor üretti. Potanın Tarzanları 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Rus temsilcisi Zenit St Petersburgh ile Antalya’da karşı karşıya geldi.

Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından

Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk 5 dakikalık bölüm başa baş bir oyuna sahne olurken sonraki bölümde Zenit farkı açtı ve ilk periyot 27-14 bitti. Diğer 3 periyotta rakibine karşı geri adım atmayan Potanın Tarzanları karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı. Potanın Tarzanlarının yeni sezon hazırlıklarının Antalya etabı da tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım 5 Eylül Salı günü İzmir’de Pınar Karşıyaka ile üçüncü hazırlık maçını oynayacak.

Daron Fatts Russell 20 sayı, 6 asist, Emanuel Terry 14 sayı, 8 ribaunt, Sinan Sağlam 11 sayı, Dorukhan Engindeniz 10 sayı, Ryan Luther 8 sayı, Berke Atar 5 sayı, Kaan Sarıaslan da 4 sayı, 4 asist ile mücadele etti. MANİSA (İGFA)