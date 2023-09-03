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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Antalya’da oynadığı ikinci ve son hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile oynadığı karşılaşmadan 85-72’lik skorla mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlı takımda dört oyuncu çift haneli skor üretti. Potanın Tarzanları 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Rus temsilcisi Zenit St Petersburgh ile Antalya’da karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk 5 dakikalık bölüm başa baş bir oyuna sahne olurken sonraki bölümde Zenit farkı açtı ve ilk periyot 27-14 bitti. Diğer 3 periyotta rakibine karşı geri adım atmayan Potanın Tarzanları karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı. Potanın Tarzanlarının yeni sezon hazırlıklarının Antalya etabı da tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım 5 Eylül Salı günü İzmir’de Pınar Karşıyaka ile üçüncü hazırlık maçını oynayacak.

Daron Fatts Russell 20 sayı, 6 asist, Emanuel Terry 14 sayı, 8 ribaunt, Sinan Sağlam 11 sayı, Dorukhan Engindeniz 10 sayı, Ryan Luther 8 sayı, Berke Atar 5 sayı, Kaan Sarıaslan da 4 sayı, 4 asist ile mücadele etti. MANİSA (İGFA)