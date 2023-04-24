Lizbon başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki kentlerde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar, devrimin sembolü olan kırmızı karanfilleri taşıdılar. Yürüyüşler, konserler ve konuşmalarla süslenen bu anlamlı gün, aynı zamanda geçmişin hatırlanması ve geleceğe dair umutların paylaşılması için bir fırsat oldu.

Karanfil Devrimi, o dönemde Portekiz Silahlı Kuvvetleri'nden genç subayların başlattığı ve halkın büyük desteğiyle gerçekleşen bir hareketti. Ülkeyi yaklaşık 48 yıl süren diktatörlükten kurtaran bu devrim, özgürlük ve demokrasi için büyük bir adım olarak kabul edildi. Devrim sırasında askerlerin silahlarının namlularına kırmızı karanfiller takmaları nedeniyle bu ismi aldı.

49 yıl önce yaşanan bu tarihi olay, Portekiz ve dünya için demokrasi ve barışın önemini bir kez daha hatırlatırken, bugün yapılan kutlamalarla gelecek nesillere de bu değerlerin aktarılması amaçlandı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, geleceğe dair umutlar ve demokrasi mücadelesi hakkında konuşmalar yapıldı.

Portekiz, Karanfil Devrimi'nin yıldönümünü her yıl 25 Nisan'da "Özgürlük Günü" olarak kutlamaktadır. Bu özel gün, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilir ve tüm vatandaşlar tarafından büyük coşku ve sevinçle karşılanır.

YENİGÜN HABER AJANSI