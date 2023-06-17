Uluslararası Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2024'de oynanacak Portekiz ile Bosna Hersek maçı hangi kanalda ve saat kaçta olacak? Portekiz Bosna Hersek maçı nasıl canlı izlenir? Taraftarium24 Portekiz Bosna Hersek maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus Selçuk Sports Portekiz Bosna Hersek canlı izle Justin Tv Canlı Maç İzle bedava donmadan kaçak izle Muhtemel 11 hangi futbolculardan oluşuyor? gibi soruların detaylar haberimizde...

Portekiz - Bosna Hersek Maçı Hangi Kanalda Ve Saat Kaçta Olacak?

Portekiz - Bosna Hersek maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. Maç 17 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

Portekiz Muhtemel 11

Patricio, A Silva, Dias, Danilo; Dalot, Palhinha, Fernandes, Guerreiro, B Silva, Ronaldo, Felix.

Bosna Hersek Muhtemel 11

Sehic, Dedic, Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin, Gazibegovic, Hadziahmetovic, Cimirot, Pjanic, Dzeko, Prevljak.

Portekiz-Bosna Hersek Maçı CBC Sport Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Portekiz-Bosna Hersek Maçı S Sport Plus Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Portekiz-Bosna Hersek Maçı Hangi Gün?

Portekiz-Bosna Hersek Maçı, 17 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Portekiz-Bosna Hersek Maçı Saat Kaçta?

Portekiz-Bosna Hersek Maçı, saat 21:45 başlayacak.

Portekiz-Bosna Hersek Maçı Nerede Oynanacak?

Portekiz ve Bosna Hersek, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.