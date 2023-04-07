Bugün artık pek çok alanda kullanılmaya başlanan yapay zekâyı, Türkiye’de porselen sektöründe ilk uygulayan marka olan Bonna, bilimin büyüleyici enerjisinden ilham alarak tasarladığı Futura ile günümüzün Rönesansı olan teknolojiyi tüm özellikleriyle sofralara taşıyor.

Yirmi birinci yüzyılın başlarından itibaren toplumun her kesiminden insanın günlük yaşamına dahil olan yapay zekâ sistemleri, bugün neredeyse hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknolojiyi doğru ve etkin kullanmanın öneminin farkındalığıyla çalışmalarını yürüten Türkiye’nin ilk %100 HoReCa markası Bonna, yeni koleksiyonu Futura ile ‘Yapay Zekâ’ teknolojisini porselen ile buluşturdu. Yapay zekayı üretim ve tasarım ayaklarında kullanan Bonna, ileriye dönük vizyonu ile sektörde yeniliklerin de öncüsü olduğunu gösterdi.

Türkiye’de porselen sektöründe ilk

HoReCa sektörünün öncülerinden olarak her zaman için yeni fikirlerle birlikte en iyi hammaddeleri ve en yeni üretim teknolojilerini kullanarak sektörün ilerlemesine katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Erbil Aşkan, “Bonna olarak çok yönlü teknoloji olan yapay zekânın günümüzde her iş kolu, her işletme ve her sektör için büyük avantajlar yaratacağına inanıyoruz. Biz de bu sebeple bu alanında yaptığımız çalışmalara hız kazandırdık ve tasarımcımız Ahmet Osman Peker ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak Futura koleksiyonumuzu hayata geçirdik. Futura, ülkemizde porselen sektöründe AI teknolojisi kullanılması bakımından bir ilk. Bu yüzden bizim için çok kıymetli. Yapay zekâ yönündeki çalışmalarımıza yeni koleksiyonlarımızda da devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapay zekâ, hayran bırakan etkisiyle sofralarda

Tüm dünyayı etkisi altına alan yapay zekâyı, Türkiye’de porselen sektöründe ilk uygulayan marka olan Bonna, bilimin büyüleyici enerjisinden ilham alarak tasarladığı Futura ile günümüzün Rönesansı olan teknolojiyi tüm özellikleriyle sofralara taşıyor. Yapay zekânın, sanatsal çizgileriyle karşımıza çıktığı Futura Koleksiyonu, sanatın ve bilişsel gücün ikonik etkilerini eşsiz tasarımıyla yansıtıyor. Doğal tonlarda tasarlanan Futura’nın desenleri ve renkleri, serideki tabakların berrak yüzeyiyle bir araya gelerek kendine hayran bırakıyor.