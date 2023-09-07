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Bu yazın en çok konser veren üç ismi Emr Can İğrek, Simge ve İrem Derici, listelerde de popçuların gururu oldu. Popüler dijital müzik platformu Spotify’ın açıkladığı 20 şarkılık “2023 Yazının En Çok Dinlenenleri” listesinin 17’si rap, alternatif ve arabesk şarkılardan oluşuyor. Listede sadece üç pop şarkısı yer alıyor!

Emr Can İğrek’in olay yaratan albümü “Parti İptal”in fenomen şarkısı “Ali Cabbar” 7 numarada. Simge’nin 2018 yılında çıkardığı ve tekrar popüler olan “Aşkın Olayım” 9’uncu sırada. Simge’nin stadyumlardan kulüplere kadar her yerde çalınan şarkısı yazın en büyük hitleri arasında. İrem Derici’nin geçen kasımda yayınladığı “Yaz Günü” ise listeyi sonundan yakalayıp 20’nci sıradaki yerini aldı. Üç şarkıcı popçuların gururu oldu!

Spotify’ın Türkiye’de 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar şöyle:

1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

2. Caney - UZI

3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

4. 24/7 - ALIZADE, BEGE

5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

6. Geri Dönemedim - Semicenk

7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek

8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen

9. Aşkın Olayım - Simge

10. Aşk Olsun – cakal

11. ARABA - Sefo

12. BAYBAY - BLOK3

13. Sevecek Sandım - Semicenk

14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3

15. AFFETMEM - BLOK3

16. Celladına Aşık - Kubilay Karça

17. Aynen - Heijan, Muti

18. DEFOL - Lil Zey

19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

20. Yaz Gülü - İrem Derici