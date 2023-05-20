Steam, dünyanın en büyük dijital oyun satış platformlarından biri olarak sürekli kampanyalar düzenlemekte ve oyunculara oyun deneyimleri sunmaktadır. Son olarak “Free Weekend” etkinliği kapsamında popüler aksiyon rol yapma oyunu Tom Clancy’s The Division 2, 21 Mayıs saat 19.00'a kadar ücretsiz hale geldi.

Bu tür ücretsiz erişim kampanyaları, dijital platformlar veya oyun geliştiricileri tarafından genellikle oyunları tanıtmak ve oyunculara oyunu deneme fırsatı sunmak amacıyla düzenleniyor. Oyuncular, bu süre zarfında oyunu ücretsiz deneyebilir ve dilerlerse satın alabilirler.

Tom Clancy’s The Division 2, oyuncuların, Washington, D.C.'yi çöküşe sürükleyen bir salgının sonrasında gizli bir ajan olan The Division'ı kontrol ettikleri bir oyun. Oyuncuların görevi, hayatta kalanları korumak, çeşitli görevleri yerine getirmek ve düşman gruplarla mücadele etmek.

Oyunu oynamak için belirtilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde; Minimum gereksinimler arasında Windows 7, 10 ve Windows 11 işletim sistemleri, AMD FX 6350 / Intel Core i5-2500K işlemci, AMD R9 280X (3 GB), NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) ekran kartı, 8 GB RAM, 77 GB kullanılabilir depolama alanı ve DirectX Sürüm 11 bulunuyor.

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise; Windows 7, 10 ve Windows 11 işletim sistemleri, AMD Ryzen 5 1500x / Intel Core i7-4790 işlemci, AMD RX 480 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) ekran kartı, 8 GB RAM, 77 GB kullanılabilir depolama alanı ve DirectX Sürüm 12.

Bu kampanya, özellikle Tom Clancy's The Division 2'yi denemek isteyen ancak 350 TL gibi bir ücreti göz önüne almak istemeyen oyuncular için büyük bir fırsat sunuyor.

Yenigün Haber Merkezi