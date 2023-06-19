Beykoz Belediyesi tarafından Türkiye-Polonya dostluğuna katkıda bulunmak, 181 yıllık maziye sahip köyü ve leziz kirazını tanıtmak amacıyla tertiplenen “Polonezköy Kiraz Festivali” kapsamında ilk olarak İstanbul’da görevli 25 ülkeden başkonsolos ve temsilcilerin ağırlandığı geniş katılımlı bir resepsiyon verildi.

Mecidiye Kasrı’nda, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leśniak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda, Polonozköy Kiraz Festivali ve tarihi dostluğa katkıları vurgulandı.

Arşiv Fotoğrafları Sergilendi

Polonezköy’ün yem yeşil doğasını şenlendiren festivalde köyün köklü tarihinin gözler önüne serildiği fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi kurdelesini , Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leśniak ve Polonezköy Muhtarı Antony Vilkoşevski birlikte kesti.

Polonezköy Amfitiyatro’da yer alan sergi, ziyaretçileri arşivlerden özel karelerle geçmişte yolculuğa çıkardı.

Başkan Murat Aydın: “Polonezköy Bir Gönül Köprüsüdür”

Festivalde yaptığı konuşmada köyün tarihi misyonuna değinen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “ 180 yıl önce Polonya ile İstanbul arasında bir gönül köprüsü kurulmuş. Polonezköy o köprünün en önemli ayağı ve o günden bu yana gönülleri bir birine bağlamaya devam ediyor. Ve bu bağlantı barışa, mutluluğa ve geleceğin daha güzel olmasına, aynı zamanda zenginliğe verilen katkıdır. Dünya barış dünyası olsun, bizlerin mücadelesi onun içindir, paylaşmayı bilirsek dünya adeta cennet olur.” dedi.

Başkonsolos Leśniak: “Kiraz Festivali Bağlarımızı Güçlendirmeye Devam Edecek”

Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leśniak, Polonezköy’ün iki farklı kültürün birlikte yaşayabildiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, iki ülke dostluğunun simgesi haline gelen Kiraz Festivalinin tarihi bağı güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

İlyas Yalçıntaş Şarkıları

Festival akşamında ise sevilen Pop Müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş konser verdi.

Polonezköy Otopark Alanı’nda sahneye çıkan sanatçı, “İçimdeki Duman”, “İncir” “Gel Be Gökyüzüm”, “Sadem” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını konser alanını dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi.

Beykoz Belediyesi ise İstanbul’un dört bir yanından festivale gelen ziyaretçilere köye özgü kiraz ikram etti.

Süperlig Şampiyonu Beykoz Belediyespor

Festival kapsamında, 2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu şampiyonu Beykoz Belediyespor’un şampiyonluk seremonisi de yapıldı.

Süperlig şampiyonu Beykoz Belediyespor Hentbol A Takımı ve teknik ekip kupayı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu As Başkanı Salim Öztürk’ün elinden aldı.