Uzman çavuşların sesi oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,

Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği'ni makamında ağırladı. Vekil

Sarıgül, "Vatanı için canını ortaya koyan Uzman Çavuşlar acilen

kadroya alınmalı" dedi.

Gerçekleştirdiği realist açıklamalarla vatandaşın sesi olmaya

devam eden Vekil Sarıgül, halkla bütünleşmeye devam ediyor. Bu

kapsamda Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile bir araya gelen Sarıgül, dernek başkanı ve üyelerinin sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Nazik ziyaretleri için Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği'ne teşekkür eden Vekil Sarıgül, gerçekleşen ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:" Bugün Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği başkan ve üyeleri bizleri makamımızda ziyaret etti. Bizler de uzun uzadıya sohbet edip sorun, öneri ve taleplerini dinledik. Uzman çavuşlarımız toprağımız için, vatanımız için, bayrağımız için büyük mücadele verdiler. Uzman çavuşlarımız mutlaka kamu, kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde görev almalıdır. Aynı zamanda sözleşmeli uzman çavuşlar da ivedilikle kadroya geçirilmelidir. Sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşların muhakkak kadroya alınması şart" dedi.