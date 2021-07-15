TBMM Başkanı Şentop: Darbenin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Erdoğan ve Şentop, bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sürdü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, buradaki konuşmasında, Türkiye'ye yönelik en kirli ve yıkıcı tertiplerden birisi olarak tarihe geçen, milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 5'inci yılının idrak edildiğini söyledi. Bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, o gece yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı ömür dileyen Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biri olduğunu dile getirdi.

Darbe girişimindeki saldırının doğrudan hedef aldığı, milli iradenin tecelligahı TBMM'de bulunduklarını hatırlatan Şentop, darbecilerin, 15 Temmuz gecesi, Meclis'i bombalayarak millet iradesini hedef aldıklarını gösterdiklerini ifade etti.

Meclis'e yönelik bombalı saldırının şaşırtıcı olmadığını, geçmişte de bütün darbelerin ilk hedefinin TBMM olduğunu anımsatan Şentop, "15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı, Gazi Meclis'in doğrudan hedef alınması, milletten gasbedilmiş uçaklarla bu yüce mekanın bombalanmış olmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz'u gerçekleştirenler, kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir." dedi.

Şentop, o dönemde TBMM Başkanı olan İsmail Kahraman başta olmak üzere 15 Temmuz gecesi yüce Meclis bombaların hedefi haline gelmişken Meclis'i terk etmeyen, mukaddes bir emaneti savunma şuuruyla direnen, milletiyle birlikte ihanete geçit vermeyen, parti ayrımını bir tarafa bırakıp darbeye karşı duran her bir milletvekiline şükranlarını sundu.

O gece darbeci çeteye karşı cesaretle ve dirayetle hareket eden, darbecilerin gasbettiği, milleti bombalayan uçak ve helikopterler için "Vur" emri veren Başbakan Binali Yıldırım'ı hürmetle selamladığını belirten Şentop, "Şurası açıktır ki hem Meclis'te hem de illerinde o darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarımız, Gazi Meclisin şanına ve mirasına ne kadar layık olduklarını göstermişlerdir." diye konuştu.