Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs fenerbahçe yeni teknik direktörü tutuklama
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir
Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde...
Türkiye'de 26 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 26 bin 217 kişinin...
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç...

TBMM Başkanı Şentop: Birçok şehrimizde artık 24 saat açık kütüphanelerimiz mevcut

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Birçok şehrimizde artık 24 saat açık kütüphanelerimiz mevcut. Kütüphane alışkanlığının kazandırılmasında bunlar büyük bir öneme haizdir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Birçok şehrimizde artık 24 saat açık kütüphanelerimiz mevcut

Şentop, ATO Congresium'da düzenlenen 16. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bütün şehirler için kitap fuarının çok büyük önemi bulunduğunu ancak Ankara Kitap Fuarı'nın öneminin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Ankara'da 22 üniversite ve 320 binin üzerinde yükseköğretim öğrencisi olduğunu kaydeden Şentop, bu durumun hem genç nüfus hem de yüksek sayıda okurun bulunması anlamına geldiğini söyledi.

Şentop, Kovid-19 salgınının fuarcılık sektörü ve özellikle kitabevleri için ciddi sıkıntı meydana getirdiğine işaret ederek, "Durumun tek sevindirici, ümit verici yanı şu olabilir, okurlar hiç olmadığı kadar fazla okumaya vakit bulmuşlardır bu süreçte." diye konuştu.

Aşılanma oranlarının artmasıyla fuarlardaki canlılığın eski haline dönmeye başladığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Çoğu kişi gibi ben de kitaplara dokunarak, kitap görüntüsü ve kitap kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum. Meclis'teki Başkanlık ofisimde de bir kütüphane yoktu. Başkanlığın başka bir bölümünde ayrı bir kütüphane var ama odamda yoktu. Geldiğimde yaptırdığım ilk iş bir kütüphane yapmaktı. Kitapları görmenin psikolojik olarak rahatlattığını söyleyebilirim. Okuyamasam bile zaman zaman birçoğunu görüyorum, bir gün okumayı planlıyorum."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.