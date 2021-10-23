TBMM Başkanı Şentop: Birçok şehrimizde artık 24 saat açık kütüphanelerimiz mevcut

Şentop, ATO Congresium'da düzenlenen 16. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bütün şehirler için kitap fuarının çok büyük önemi bulunduğunu ancak Ankara Kitap Fuarı'nın öneminin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Ankara'da 22 üniversite ve 320 binin üzerinde yükseköğretim öğrencisi olduğunu kaydeden Şentop, bu durumun hem genç nüfus hem de yüksek sayıda okurun bulunması anlamına geldiğini söyledi.

Şentop, Kovid-19 salgınının fuarcılık sektörü ve özellikle kitabevleri için ciddi sıkıntı meydana getirdiğine işaret ederek, "Durumun tek sevindirici, ümit verici yanı şu olabilir, okurlar hiç olmadığı kadar fazla okumaya vakit bulmuşlardır bu süreçte." diye konuştu.

Aşılanma oranlarının artmasıyla fuarlardaki canlılığın eski haline dönmeye başladığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Çoğu kişi gibi ben de kitaplara dokunarak, kitap görüntüsü ve kitap kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum. Meclis'teki Başkanlık ofisimde de bir kütüphane yoktu. Başkanlığın başka bir bölümünde ayrı bir kütüphane var ama odamda yoktu. Geldiğimde yaptırdığım ilk iş bir kütüphane yapmaktı. Kitapları görmenin psikolojik olarak rahatlattığını söyleyebilirim. Okuyamasam bile zaman zaman birçoğunu görüyorum, bir gün okumayı planlıyorum."