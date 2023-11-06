TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyasının bir uyanışa doğru hareket etmesini sağlayacak yine Türkiye'dir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'nda Trabzon Valiliğince düzenlenen Sivil Toplum Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, toplumun sesi, nabzı olarak gördükleri sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'nin ve şehrin meseleleri hakkında neler düşündüğünü dinlemeyi ve istifade etmeyi önemsediklerini dile getirerek, toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet'in ikinci asrının "Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı" şeklinde gerçekleşmesi için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, güçlü ve büyük Türkiye olma hedefi, siyasi seçenekler içerisinde bir seçenek değil, Türkiye'nin varlık meselesidir. İleriye doğru bu atılımı hep beraber gerçekleştirmek durumundayız. Siyasi fikirlerimiz farklı olabilir, dünya görüşlerimiz farklı olabilir, bazı yorumlarımızda farklılıklar olabilir ama ortak bir noktada buluşmak ve yürümek mecburiyetindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nı da böylesine önemli, anlamlı bir hedef olarak ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kurtulmuş, Anadolu topraklarına adım atıldığından bu yana milletin önüne hep yeni hedeflerin konulduğunu ifade ederek, "Şimdi önümüzde yeni bir çağın kapıları açılıyor. Bu anlamda Türkiye'nin yeni hedefleri önüne koyması lazım. Bu aziz milletin iki gününü eşit geçirmemesi gerekir. Onun için güçlü büyük Türkiye olabilme idealini, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olma idealini hep beraber benimseyerek, her birimiz ne iş yapıyorsa o işi en iyi şekilde gerçekleştirmek ve bu milli hedeflerimiz çerçevesinde varlığımızı sürdürmek zorundayız." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının da kendi görev alanlarında fevkalade başarılı olmalarını arzu ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Devlet olarak bizim beklentimiz, sivil toplum kuruluşlarına şunu yapın, bunu yapın demek değil, sivil toplum kuruluşlarının önünü açarak millete hizmet etmek ve eksik kalan alanlardaki faaliyetlerini sürdürebilmesini temin etmek, her bir sivil toplum kuruluşunun da kendi alanında ana akım kuruluşlardan birisine yardımcı olmaktır. Sizlerden beklentimiz siyasetin içerisinde, gölgesinde olmaktan ziyade yaptığınız işleri en iyi şekilde yaparak siyasete, ülke yönetimine katkı sunmayı, milletin geleceğine katkı sunmayı gerçekleştirebilmenizdir." ifadesine yer verdi.