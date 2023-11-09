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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin davasını önemseyen milletler olarak bütün gücümüzle çalışacağız

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin davasını önemseyen milletler olarak bütün gücümüzle çalışacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bizler, Filistin davasına bağlı, Filistin davasını önemseyen milletler olarak bütün gücümüzle çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Fettuh ve Filistin heyetini Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Filistin davası ve insanlık tarihi açısından en acı en zor günlerden geçildiğini belirtti.

"İnsanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir zulmü maalesef şu anda Gazze’deki kardeşlerimiz yaşıyor. Biz burada konuşurken şu anda Gazze’de yine evler bombalanıyor." diyen Kurtulmuş, Gazze’deki insanların en temel ihtiyaç maddelerinden, hastane hizmetlerinden yoksun olduklarını ifade etti.

Gazze’deki çocukların, kadınların ve yaşlıların hayattan koparıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Bu, açık bir şekilde soykırıma varan bir katliamdır. Ne yazık ki yakın dönemde yaşadığımız Auschwitz, Srebrenitsa katliamı gibi Gazze katliamı da tarihe bir yüz karası olarak geçmektedir. Dün nasıl başta Batı dünyası olmak üzere insanlık alemi o yaşanan katliamlara seyirci kaldıysa, sadece izlemekten ibaret bir pozisyon takındıysa, bugün de aynı şeyi yaşıyoruz.” diye konuştu.

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