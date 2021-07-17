Şiddet mağduru kadınlar afet dönemlerinde hizmetlere kesintisiz ulaşacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağduru kadınların afet dönemlerinde de Bakanlığın hizmetlerine erişimde aksaklık yaşamaması için tedbirleri artırdıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlarda şiddetle mücadelenin kesintiye uğramaması için koruyucu ve önleyici hizmetleri etkin bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti. Yanık, "Şiddet mağduru kadınlarımızın, hizmetlerimize erişimde aksaklık yaşamaması için tedbirlerimizi arttırıyoruz." ifadesini kullandı.

Gerek bölgesel gerekse küresel ölçekte afet, acil durum ve salgın hastalık gibi süreçlerin sosyo-ekonomik yansımalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yanık, benzer süreçlerin kadınları ve aileleri olumsuz etkilediğine işaret etti. Yanık, "Önümüzdeki dönemde şiddetle erken mücadele için ailelerin yaşadığı sosyo-ekonomik sorunları anında tespit ederek uygun sosyal hizmet programlarımızla destekleyecek, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Olağanüstü dönemlerdeki geçmiş tecrübeler ve yapılan çalışmalardan yola çıkarak bir ihtiyaç analizi oluşturacaklarını kaydeden Yanık, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ihtiyaca uygun olarak bu dönemlere özgü hizmet modelleri oluşturacaklarını bildirdi.

Şiddet mağdurlarının kurum hizmetlerinden etkin şekilde faydalanmalarına devam etmeleri için iletişim kanallarını etkin şekilde kullanacaklarının altını çizen Yanık, "Farklı ülkelerde afet dönemlerinde hangi iyi uygulamaların yürütüldüğünü inceleyeceğiz ve buna ilişkin raporlar hazırlayarak ilgili kurumlarımızla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.